Doce años por matar a un vecino en las cuevas en las que residía en Nerja

Un hombre de nacionalidad alemana ha sido condenado a una pena total de doce años de prisión por matar a golpes con una barra de hierro a un compatriota suyo en una cueva en la que habitaba, situada en el Barranco de Maro, en el término municipal de Nerja, en septiembre de 2023. El procesado también ha sido condenado por un delito de lesiones ya que hirió a otro con la misma barra de hierro pero esta segunda víctima pudo huir del lugar, según la sentencia.

En los hechos probados se relata que el acusado mantenía fuertes desavenencias con su vecino en una de las cuevas habitadas en el Barranco de Maro y que "en ese belicoso contexto" se produjeron los hechos en septiembre de 2023.

La víctima, que previamente había consumido alcohol, cocaína y hachís pasó, junto a otro hombre, en varias ocasiones por las inmediaciones de la cueva del acusado y le gritó y derribó unas lonas que conformaban los límites de su parcela.

Esta situación llevó al procesado a llamar a la Guardia Civil de Nerja para pedir ayuda, pero las diferencias idiomáticas le impidieron explicar la situación por lo que llamó a una amiga para que fuera al lugar, pero ella no pudo. Tras ello, el acusado se vistió y protegió con rodilleras, espinilleras, coderas y hombreras y al ver pasar de nuevo a los dos hombres salió y se produjo una acalorada discusión con la primera de las víctimas.

En el trascurso de la misma el procesado cogió una barra de hierro y con ánimo de acabar con su vida, según la sentencia, le golpeó repetida y tenazmente en la cabeza, cara, tórax y extremidades hasta matarle.

A continuación se dirigió al otro hombre, le golpeó con la misma barra de hierro en la muñeca y le intentó clavar un cuchillo en el antebrazo pero la víctima pudo huir.

Por el delito de homicidio ha sido condenado a diez años de prisión y tendrá que indemnizar a la madre de la víctima con 120.000 euros y por las lesiones al otro hombre se le impone dos años más de cárcel.

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El procedimiento se ha juzgado por la Ley de Jurado y el jurado popular lo declaró culpable el pasado febrero por unanimidad.