Moreno inaugura la ampliación del Hospital de La Axarquía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes la ampliación del Hospital Comarcal de la Axarquía de Vélez-Málaga, una actuación en la que se ha invertido por parte del Gobierno andaluz cuatro millones de euros y supone dar "un salto de calidad" en la asistencia sanitaria, según Moreno.

En su intervención, Moreno ha explicado que la ampliación se ha basado en la construcción de dos nuevos edificios, a los que se han trasladado servicios complementarios a los hospitalarios, como el salón de acto, la cafetería, la capilla o las aulas de formación. Esto ha permitido "liberar espacios en el hospital central para dedicarlo a lo que realmente más nos importa, ampliar el hospital de día, las áreas de radiología y digestivo y crear la unidad de continuidad asistencial para la atención, en este caso, a los pacientes que son crónicos".

El presidente andaluz ha señalado que este hospital data de los años 80 y "hacía bastante tiempo que había alcanzado el tope en materia de funcionalidad" y ha apuntado que en este caso existía la posibilidad de agregar más espacio a las zonas adyacentes". "El salto de calidad que no es puntual, sino que sigue una estela de mejoras que hemos ido acumulando en este hospital", ha asegurado el presidente andaluz, quien ha señalado que desde 2019 se han invertido once millones de euros en diversas obras y más de cuatro millones en equipamientos, gracias tanto a fondos propios de la Junta como a recursos europeos.

Además, ha indicado el "esfuerzo importante" realizado para aumentar la plantilla, que ha pasado de 1.423 profesionales en 2019 a 1.832; además del incremento de su cartera de servicios y de la renovación de la flota de vehículos del centro.

Ha agradecido el papel "fundamental" del equipo de dirección y de todos los profesionales, "porque son un referente, y no lo han tenido fácil". Así, ha indicado que "no solamente han sido, como son siempre, cruciales en todos estos momentos difíciles" por los "crecimientos exponenciales" de población que se da en esta zona litoral en los meses de verano.

Al respecto, ha indicado que ese "compromiso" de los profesionales "ha dado resultado con una sensible reducción de las listas de espera", punto en el que ha precisado que "no solamente se han reducido los tiempos de atención sanitaria, sino de manera muy especial los especialistas y las quirúrgicas, que son todavía más complejos". Moreno ha precisado que "la demora media por una operación ha pasado en este hospital de 91 a 66 días, dato muy bueno". "Este es el camino, sin duda alguna, así que enhorabuena, porque se nota que hay un gran equipo, grandes profesionales, que no solamente ponen vocación, sino capacidad y desarrollo", ha dicho.

Ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, porque "si no hay cooperación por parte de otras instituciones, las cosas se hacen mucho más lentas y se hacen mucho peor"; y ha indicado que esta ampliación es "otro hito" dentro de una serie de actuaciones en la Comarca de la Axarquía que presenta un crecimiento demográfico "significativo", lo que lleva a "mejorar para ofrecer una asistencia sanitaria acorde con esas nuevas necesidades de la ciudadanía".

En este sentido, ha recordado otras actuaciones en la comarca, como el nuevo consultorio en Algarrobo Costa, con una inversión de unos 670.000 euros; y las obras del nuevo centro de salud de Nerja, en su fase final y con un presupuesto de 9,4 millones de euros, "también muy necesario".

También se ha referido a que está en fase de licitación "otra iniciativa relevante, que es el centro de salud del Rincón de la Victoria, cuyas obras comenzarán este mismo año" y que contará con una inversión superior a los 15 millones de euros, con lo que se podrá "multiplicar por cuatro el espacio de su actual centro, que ha quedado clarísimamente pequeño".

Asimismo, ha dicho que en el Área Sanitaria Este Málaga-Axarquía, se han programado intervenciones de remodelación y accesibilidad a los centros de Benamargosa, Torre del Mar, Vélez Sur, Viñuela, Torre y Almayate; además de el CARE en la barriada de El Palo de Málaga capital, también en fase de construcción.