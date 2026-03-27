Rincón de la Victoria regula el estacionamiento en las calles

Rincón de la Victoria ha aprobado de manera definitiva la nueva ordenanza que va a regular el estacionamiento en las calles del término municipal diferenciando cuatro tipos de zonas, a partir del segundo semestre de este año.

El nuevo sistema de aparcamiento regulado quiere facilitar el estacionamiento a vecinos, turistas y comerciantes, reduciendo la saturación del tráfico y mejorando la movilidad urbana.

El servicio, que tiene como objetivo optimizar la gestión del aparcamiento en el municipio, estará dividido en cuatro zonas diferenciadas por colores: Azul, Verde, Roja y Naranja. Cada una de estas zonas tendrá características específicas, dependiendo de su ubicación, uso y demanda de estacionamiento pero todas ellas serán de uso gratuito para los vecinos empadronados en el municipio.

Azul: zonas comerciales

La Zona Azul estará destinada a áreas comerciales y céntricas del municipio, donde se fomentará la rotación de vehículos para facilitar el aparcamiento a clientes de comercios y negocios.

El tiempo máximo de estacionamiento será de 2,5 horas. Durante el horario de invierno (de enero a mayo y de octubre a diciembre), los horarios serán de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, con los sábados de 09:00 a 14:00 horas. Los domingos y festivos, el aparcamiento será gratuito.

En verano (de junio a septiembre), la zona estará regulada todos los días, de 10:00 a 22:00 horas.

Verde: zonas turísticas

La Zona Verde estará destinada a las áreas costeras y turísticas de Rincón de la Victoria. Esta zona contará con un mayor tiempo de estacionamiento, permitiendo a los usuarios aparcar durante un máximo de 10 horas.

En invierno, el horario será similar al de la Zona Azul, con la diferencia de que en verano se ampliará de lunes a domingo, de 10:30 a 20:30 horas, para dar cabida a la demanda de estacionamiento en la temporada alta.

Roja: larga duración

La Zona Roja se ha diseñado para áreas menos saturadas, pero que experimentan una mayor presión durante el verano debido a la presencia de segundas residencias.

En esta zona, los vehículos podrán estacionar durante largos períodos de tiempo a cambio de una tarifa simbólica (gratis para los empadronados). La zona estará regulada las 24 horas del día, de lunes a domingo, tanto en invierno como en verano, para garantizar una mayor disponibilidad de plazas para aquellos que necesitan estacionar sus vehículos durante días o semanas sin moverlos.

Naranja: exclusividad

La Zona Naranja reconocerá los derechos de los vecinos de áreas específicas como Calaflores y Nueva Cala. Durante todo el año, los residentes podrán aparcar de manera regular, pero en verano, entre junio y septiembre, las plazas se destinarán exclusivamente a los vecinos empadronados. El horario será de lunes a domingo, las 24 horas del día, para asegurar que los residentes tengan acceso prioritario a las plazas.

Libres: Disuasorios

Además de las zonas reguladas, el Ayuntamiento habilitará ciertas zonas libres de pago cercanas al centro para evitar la saturación del núcleo urbano. Estas zonas estarán diseñadas como espacios disuasorios para aquellos que elijan caminar o utilizar medios de transporte alternativos para llegar al centro.

Parquímetros inteligentes

El nuevo sistema de estacionamiento contará con parquímetros inteligentes que permitirán a los usuarios pagar mediante tarjetas bancarias, monedas o códigos QR. Además, se podrá gestionar el estacionamiento mediante una aplicación móvil, lo que facilitará la ampliación del tiempo de aparcamiento y la localización de plazas libres.

El sistema de control digital supervisará el cumplimiento de los tiempos de estacionamiento y mejorará la eficiencia de la regulación.

Los vecinos empadronados en Rincón de la Victoria solo tendrán abonar una tasa anual de 6 euros para cubrir los gastos de gestión. El control de los vehículos se realizará mediante lectores de matrícula, lo que agilizará el proceso y reducirá la necesidad de parquímetros físicos. Los residentes también tendrán la opción de solicitar una tarjeta física para acceder a los aparcamientos.

Próximos pasos

La ordenanza para la implantación del aparcamiento regulado se aprobó de manera inicial en el pleno del pasado 18 de diciembre de 2025. Ahora, una vez aprobada de forma definitiva, los siguientes pasos serán la elaboración del pliego, su licitación y posterior adjudicación para poder implementar el nuevo sistema de aparcamiento regulado en Rincón de la Victoria.

Tras el pleno de ayer, la ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web municipal para que pueda ser consultada por los vecinos.

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Con este nuevo sistema, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria espera reducir la saturación del tráfico, mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso al aparcamiento en las zonas más demandadas, contribuyendo a una mejor movilidad urbana y a la dinamización de la actividad económica local.