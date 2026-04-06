Buscan en la Axarquía a un joven que intentó agredir a una chica en Zafarraya

La Guardia Civil trata de localizar a un varón de unos 20 años que el pasado jueves presuntamente intentó agredir a una joven en Zafarraya, localidad granadina limítrofe con la provincia de Málaga a través de la Axarquía, y que terminó huyendo para evitar la acción policial. Una de las hipótesis es que el chico haya buscado refugio en municipios del entorno, entre ellos los que ya están en territorio malagueño. Así lo han comunicado este lunes el ayuntamiento de la localidad alhameña y del malagueño de Alfarnate a través de sus redes sociales, que sitúan los hechos en el pasado jueves. Este último ha informado a sus ciudadanos de que las autoridades están en contacto directo y permanente con la Guardia Civil y recomendó extremar la precaución y contactar con el instituto armado ante «cualquier indicio o posible avistamiento». Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han confirmado que los agentes están trabajando en la localización del joven, de origen marroquí.

El Ayuntamiento de Zafarraya, también a través de las redes sociales, ha trasladado su repulsa «absoluta» ante las situaciones de «abuso y violencia machista», así como su apoyo «a las chicas y familias afectadas». Tras apuntar que la investigación «va por buen camino», las autoridades municipales también solicitaron «paciencia y colaboración» frente a posibles «bulos y pistas falsas» y «racionalidad y conciencia ciudadana» para «no criminalizar a una población que convive con nosotros y que al igual que todos, está indignada y colaborando con la policía». Este municipio granadino, de unos 2.200 habitantes, cuenta con una importante presencia de trabajadores inmigrantes que desarrollan su actividad fundamentalmente en el sector agrícola.

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En un segundo mensaje, el consistorio zafarreño anunció una concentración para condenar los actos de violencia machista y apoyar a las familias afectadas que se celebrará este martes a partir de las 12 del mediodía en la puerta del Ayuntamiento.