Cae en Málaga una banda lituana especializada en robar coches Toyota con poco kilometraje

La Policía Nacional ha desarticulado una potente organización de origen lituano especializada en el robo de vehículos en la Axarquía. La investigación ha culminado con seis detenidos y atribuye a los arrestados decenas de sustracciones en la provincia de Málaga, todos coches de la misma marca japonesa y con pocos kilómetros de uso para obtener mayores beneficios al reintroducirlos en el mercado. La operación ha permitido recuperar hasta el momento 13 vehículos.

La Policía Nacional ha recuperado 13 vehículos, pero estima en varias decenas los sustraídos por el grupo en los últimos meses

La Udyco de la Comisaría Local de Vélez-Málaga inició las pesquisas a principios de año tras un aumento considerable de denuncias por robos de vehículos, siempre de la misma marca. Las primeras indagaciones pusieron en el punto de mira de los policías a un grupo de lituanos asentados en la provincia de Málaga, aunque los líderes residían en Almería, ciudad desde donde impartían las directrices al resto de los miembros. La Comisaría Provincial ha informado este martes de que la “rama lituana” del grupo contaba con personal dedicado a sustraer los vehículos, que eran trasladados a otras ubicaciones para enfriarlos, término con el que se conoce la acción de apartarlos durante un tiempo para evitar una respuesta policial.

Maquillaje

Superada esta fase, los coches eran trasladados a Almería para el proceso de maquillaje, que consistía en cambiarles la matrícula, el número de bastidor y dotarlos de nueva documentación para introducirlos en el mercado lícito, tanto en España como en otros países de la Unión Europea. "Para ello, también contaban con personal especializado y experimentado en la falsificación de documentos", han puntualizado. La versión policial destaca que el grupo tenía preferencia por los vehículos con muy pocos kilómetros de uso para revenderlos a un mayor precio en el mercado, por lo que había una labor de selección.

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Durante la fase de explotación, el líder fue detenido en Almería, mientras que cuatro miembros del grupo fueron localizados en Mijas, Vélez-Málaga y Orihuela (Alicante). En los registros se han intervenido material para la falsificación, elementos identificativos de los vehículos, herramientas para la sustracción, programas informáticos para el clonado de centralitas y llaves de vehículos, además de más de 2.000 euros en efectivo. La operación continúa abierta, por lo que no se descarta la recuperación de más vehículos y nuevas detenciones.