La Fiesta del Aceite Verdial de Periana cumple 25 años: tradición y cultura en la Axarquía malagueña

Periana celebra e invita a los malagueños a la XXV Fiesta del Aceite Verdial en este mes de abril. Un encuentro de tradición gastronómica y una de sus citas más peculiares e históricas del municipio de la comarca de la Axarquía. Conocida por su rica agricultura y producción de aceites, Periana acoge los próximos días 11 y 12 de abril las bodas de plata de la fiesta del Aceite Verdial. Un vínculo muy arraigado a la localidad malagueña que ha pasado de generación en generación venerando el uso y producción del aceite de oliva virgen extra. Con esta vigésimo quinta edición del día del Aceite Verdial, declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga, se pretende unir y disfrutar a los vecinos y visitantes de la zona.

En la Delegación del Gobierno andaluz, en la Alameda Principal, se ha presentado esta feria a la que han asistido el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete, y el concejal en Periana, Juan Peñas. Se han encargado de poner en valor una de las tradiciones más representativas del municipio e invitar a los malagueños ha asistir a este espacio de encuentro donde tradición, cultura y gastronomía se unen para celebrar.

Aceite Verdial Periana / C.C.

Agenda de la XXV fiesta del Día del Aceite Verdial en Periana:

Sábado 11 de abril

9:30h: Desayuno Molinero en la Cooperativa San Isidro

10:30h: Ruta Olivos Monumentales de Periana

12:30h: Iniciación a la Cata de AOVE en el Salón de Actos María Zambrano

13:30h: Show cooking de gazpacho tradicional de la zona a cargo de Sabor a Málaga en el Salón de Acto María Zambrano

19:30h: Actuación del Dúo Balix en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

20:00h: Sesiones de DJ en la Plaza Alfonso XII

00:00h: Actuación Orquesta Melodía en la Plaza Alfonso XII

2:30h: Sesiones de DJ en la Plaza Alfonso XII

Domingo 12 de abril