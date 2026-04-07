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La Fiesta del Aceite Verdial de Periana cumple 25 años: tradición y cultura en la Axarquía malagueña

La fiesta del Aceite Verdial, que se celebra en Periana, incluirá desayunos molineros, rutas por olivos monumentales, catas de AOVE y actuaciones musicales para celebrar sus bodas de plata

Presentación XXV día del Aceite Verdial en Periana

Presentación XXV día del Aceite Verdial en Periana / C.C.

Carlos Cordero Rosado

Periana celebra e invita a los malagueños a la XXV Fiesta del Aceite Verdial en este mes de abril. Un encuentro de tradición gastronómica y una de sus citas más peculiares e históricas del municipio de la comarca de la Axarquía. Conocida por su rica agricultura y producción de aceites, Periana acoge los próximos días 11 y 12 de abril las bodas de plata de la fiesta del Aceite Verdial. Un vínculo muy arraigado a la localidad malagueña que ha pasado de generación en generación venerando el uso y producción del aceite de oliva virgen extra. Con esta vigésimo quinta edición del día del Aceite Verdial, declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga, se pretende unir y disfrutar a los vecinos y visitantes de la zona.

En la Delegación del Gobierno andaluz, en la Alameda Principal, se ha presentado esta feria a la que han asistido el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete, y el concejal en Periana, Juan Peñas. Se han encargado de poner en valor una de las tradiciones más representativas del municipio e invitar a los malagueños ha asistir a este espacio de encuentro donde tradición, cultura y gastronomía se unen para celebrar.

Aceite Verdial Periana

Aceite Verdial Periana / C.C.

Agenda de la XXV fiesta del Día del Aceite Verdial en Periana:

Sábado 11 de abril

  • 9:30h: Desayuno Molinero en la Cooperativa San Isidro
  • 10:30h: Ruta Olivos Monumentales de Periana
  • 12:30h: Iniciación a la Cata de AOVE en el Salón de Actos María Zambrano
  • 13:30h: Show cooking de gazpacho tradicional de la zona a cargo de Sabor a Málaga en el Salón de Acto María Zambrano
  • 19:30h: Actuación del Dúo Balix en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
  • 20:00h: Sesiones de DJ en la Plaza Alfonso XII
  • 00:00h: Actuación Orquesta Melodía en la Plaza Alfonso XII
  • 2:30h: Sesiones de DJ en la Plaza Alfonso XII

Domingo 12 de abril

Noticias relacionadas y más

  • 10:00h: Reparto de obsequio de bienvenida en la Plaza del Centro de Día
  • 10:00h Desayuno Molinero en la Plaza Alfonso XII
  • 11:00h: Actuación Panda de Verdiales "San Isidro" a lo largo del Paseo Bellavista
  • 11:00h: Actuación Grupos de baile de Abraham Ortuz en la Plaza Alfonso XII
  • 12:30h: Pregón a cargo del monologuista Tomás García Serrrano en la Plaza Alfonso XII
  • 13:00h: Entrega Premios Olivo Verdial 2026
  • 14:00h: Degustación de paella y sesiones de DJ en la Plaza Alfonso XII
  • 17:00h: Actuación Coro Rociero "Camino de Olivares" en la Plaza Alfonso XII
  • 18:00h: Sesiones de DJ en la Plaza Alfonso XII

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