Inician obras en la línea de baja tensión en cinco calles de La Cala del Moral

Este jueves, 9 de abril, comenzarán las obras de extensión de la línea subterránea de baja tensión en cinco calles de La Cala del Moral: Juan Ramón Jiménez, Campoamor, Antonio Machado, Jorge Guillén y María Zambrano.

Las obras, que tiene un plazo estimado de 30 días, se desarrollarán en estas calles de la zona de Serramar y no supondrán cortes de tráfico totales ya que la afección será escalonada y por tramos, tal y como ha explicado la empresa concesionaria. La afección será parcial con implicación del tráfico y el estacionamiento, así como el traslado temporal de los contenedores de residuos ubicados al final de la calle Antonio Machado en la esquina con calle María Zambrano.

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Mediante estas obras se instalarán 1.166 metros de nueva línea subterránea de baja tensión, así como otros tantos metros de nueva canalización y un total de 35 arquetas.