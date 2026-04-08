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Inician obras en la línea de baja tensión en cinco calles de La Cala del Moral

Las obras de extensión de la línea subterránea en la zona de Serramar, que afectarán al tráfico y estacionamiento, contemplan la instalación de 1.166 metros de nueva línea y 35 arquetas

Panorámica de La Cala del Moral

Panorámica de La Cala del Moral / L.O.

La Opinión

Este jueves, 9 de abril, comenzarán las obras de extensión de la línea subterránea de baja tensión en cinco calles de La Cala del Moral: Juan Ramón Jiménez, Campoamor, Antonio Machado, Jorge Guillén y María Zambrano.

Las obras, que tiene un plazo estimado de 30 días, se desarrollarán en estas calles de la zona de Serramar y no supondrán cortes de tráfico totales ya que la afección será escalonada y por tramos, tal y como ha explicado la empresa concesionaria. La afección será parcial con implicación del tráfico y el estacionamiento, así como el traslado temporal de los contenedores de residuos ubicados al final de la calle Antonio Machado en la esquina con calle María Zambrano.

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Mediante estas obras se instalarán 1.166 metros de nueva línea subterránea de baja tensión, así como otros tantos metros de nueva canalización y un total de 35 arquetas.

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