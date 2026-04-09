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La lluvia retrasa el Festival Sakura de cultura japonesa en Alfarnate

La celebración estaba prevista para este fin de semana pero se celebrará el 19 de abril

Unas vecinas del pueblo de Alfarnate vestidas con kimonos ante unos cerezos realizado con flores de papel escenifican la celebración del festival de Sakura con la floración de los cerezo.

Unas vecinas del pueblo de Alfarnate vestidas con kimonos ante unos cerezos realizado con flores de papel escenifican la celebración del festival de Sakura con la floración de los cerezo. / Jorge Zapata (EFE)

Alejandro González

Alejandro González

Las previsiones de lluvia en la provincia de Málaga han provocado que el V Festival Sakura de cultura japonesa previsto para este fin de semana en el municipio de Alfarnate se retrase hasta el domingo 19 de abril.

Así lo ha anunciado el alcalde de este municipio de la comarca de la Axarquía, Juan Jesús Gallardo, que ha presentado junto al delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García, la fiesta dedicada al florecimiento de los cerezos y la cultura japonesa, y que este año alcanza ya su quinta edición.

Carlos García ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Alfarnate y de sus vecinos por impulsar este festival, que se convierte en un gran atractivo turístico y que ayuda a la generación de desarrollo económico en la localidad y en la comarca.

Con la celebración de Sakura, las calles de Alfarnate volverán a vestirse con ambiente y actividades niponas. Este municipio ubicado en la Alta Axarquía, junto a la Sierra Norte de Málaga, cuenta con la singularidad del cultivo de las cerezas, cuya flor es símbolo nacional del País del Sol Naciente. Esta fue la conexión que unió a ambas culturas y que llevó al embajador de Japón en España a conocerla personalmente la pasada edición.

Celebración de Sakura en Alfarnate

Celebración de Sakura en Alfarnate / L.O.

Un taller sobre la ceremonia del , showcooking, exposiciones de bonsáis y cerámica japonesa son algunos de los atractivos de la programación de este año. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de baile de Bon Odori, desfile, mercado de artesanía, gastronomía nipona y conciertos de shamisen y koto (arpa japonesa), así como de las canciones de Naemi Ueta.

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La programación se complementa con Shodo (caligrafía japonesa), exhibiciones de Shorinji Kempo, iaido (katana japonesa), kyudo (arco), kenjutsu, kendo, juegos de chapas samurai, kompira fune fune, magia con cartas niponas, talleres de pai pai, origami, tattoos, máscaras kitsune y tornero de realidad virtual con premios.

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