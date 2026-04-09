El PP acusa al Gobierno de colapsar la A-7 con tareas de mantenimiento

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, denunció ayer que las tareas de mantenimiento que el Gobierno de España acomete estos días en la A-7 contribuyen a colapsar la autovía en hora punta. «Otro despropósito del ministro Óscar Puente con la movilidad en nuestra provincia», dijo.

El PP exige al Ejecutivo que rectifique y ejecute estas labores de reasfaltado en la A-7 a la altura de Cajiz en horario nocturno para evitar las colas kilométricas que se llevan registrando durante toda esta semana. Ortega recuerda que «ya ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando conseguimos que dejaran de actuar en hora punta en la N-340 entre Chilches y Almayate y acometieran esos trabajos durante la noche, con menor afluencia de vehículos».

El dirigente popular ha denunciado que «la falta de planificación del Ministerio es tal, que no ha habido si quiera comunicación al Ayuntamiento de Vélez-Málaga» y ha censurado que, «lejos de actuar para mejorar la fluidez del tráfico, agravan el problema». «Dos años después de las promesas de Puente, el Gobierno no ha acometido ni una sola de mejora en la A-7, ni en la parte oriental ni en la occidental, todo lo contrario», asegura Ortega, quien ha criticado la inacción del Ejecutivo para impulsar el tercer carril en la zona Este a su paso por Rincón de la Victoria o la necesaria planificación de una nueva ronda.

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En este sentido, ha censurado que «ni siquiera se han puesto en marcha por parte de la DGT medidas transitorias como la creación de carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante los alcances; es más, ni siquiera cuenta en Málaga con un servicio de grúa para retirar vehículos pesados averiados». «Este abandono se traduce en atascos prácticamente diarios que sufren los malagueños para llegar a sus lugares de estudio o trabajo, y también de vuelta a casa por la tarde». Por ello, Ortega insta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a «dejar de echarle un pulso a Málaga y a los malagueños y trabajar en lo que debería ser su cometido, que es mejorar la movilidad y la conectividad de una provincia que lidera el crecimiento demográfico y que es locomotora económica de Andalucía y de España», ha concluido.