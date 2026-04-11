Un fallecido tras la colisión de un camión con un turismo en la A-7 en Nerja

El conductor de un turismo ha fallecido en la madrugada de este sábado tras la colisión con un camión en la autovía A-7, a la altura de Nerja, según ha informado el servicio de Emergencias 112. El siniestro mortal se ha producido sobre la 1.30 horas de este sábado, en el kilómetro 934 de la autovía, en sentido Málaga, cuando ambos vehículos colisionaron y murió el conductor del turismo, cuyo cuerpo tuvo que ser liberado por los bomberos.

El teléfono 112 atendió varios avisos que alertaron de la colisión y pedían atención sanitaria urgente, ya que había una persona atrapada en el interior. Emergencias activó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio de Bomberos y a mantenimiento de la vía. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona.

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Semana negra en las carreteras malagueñas, que esta pasada madrugada se ha cobrado su cuarta víctima mortal en menos de una semana. El primero fue la madrugada del lunes, sobre las 00.13 horas, también en la autovía A-7, esta vez a su paso por Mijas, cuando un hombre fue arrollado en el kilómetro 1028 en dirección a Fuengirola. Pocos minutos después, a las 00.41 horas, fallecía un motorista en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, en Pedregalejo, un conocido entrenador del fútbol base malagueño que entrenada a la UD La Mosca. Y menos de 48 horas después, en la mañana del martes (11.15 horas), fallecía un joven de 23 años de Casabermeja, en una colisión entre una furgoneta y un camión en el kilómetro 41 en la A-357, a su paso por Pizarra.