La Diputación de Málaga adjudica obras de mejora 954.000 euros en dos carreteras de la Axarquía

La Diputación de Málaga ha adjudicado obras de mejora en dos carreteras de la Axarquía por 954.772,20 euros. Se trata de actuaciones en la carretera MA-3113, en el núcleo rural de Triana (Vélez-Málaga) y en la MA-3108, que une las localidades de Benamargosa y Cútar.

Por un lado, la empresa Peninsular de Contratas, S.A. acometerá obras para la mejora drenaje en la carretera MA-3113, a su paso por Triana. Los trabajos supondrán una inversión de 614.305,41 euros y tendrán un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto contempla actuar en los cauces de los arroyos de la Moneda, Cañada de la Carraca y Cañada de los Estudiantes para eliminar de acumulación de agua que sufre la carretera cada vez que llueve, lo que provoca el cierre de la vía incluso con precipitaciones de poca intensidad.

La Diputación de Málaga actuará en el arroyo de la Moneda para evitar inundaciones en la carretera MA-3113 a su paso por Triana. / L.O.

Actuaciones

En el caso del arroyo de La Moneda, se va a elevar la rasante de la vía y se va a instalar un marco de hormigón prefabricado para facilitar el tránsito del agua por debajo de la carretera. Además, al norte de la MA-3113 se soterrará el cauce del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón.

Obras actuaciones similares se acometerán en el arroyo de Cañada de la Carraca, donde se instalará un marco prefabricado de hormigón para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y encauzar el lado sur con muros laterales de hormigón.

Por último, en la Cañada de Los Estudiantes se va a construir un tubo de hormigón y varios absorbedores ya que actualmente no hay ninguna infraestructura de pluviales que evacúe el caudal que accede a la carretera a través de la calle Estudiantes.

La Diputación de Málaga mejorará la carretera MA-3108 de Benamargosa a Cútar. / L.O.

Benamargosa

Por otra parte, la Diputación de Málaga ha adjudicado a la empresa Sedinfra, S.A. el contrato de obras para adecuar las cunetas y las barreras de la carretera MA-3108, entre Benamargosa y Cútar, una carretera en la que se viene actuando desde hace varios años. La actuación supondrá una inversión de 340.466,79 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

Noticias relacionadas

El proyecto incluye el hormigonado de tramos terrizos de cunetas a lo largo de 2,4 kilómetros para facilitar el tránsito de vehículos en ambos sentidos, ya que la vía tiene una calzada de 6,15 metros de ancho medio. Asimismo, se subirá la altura de las barreras metálicas de seguridad a lo largo de unos tres kilómetros del trazado de la carretera.