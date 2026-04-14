Infraestructuras
Nerja inicia las obras de estabilización del talud bajo el Balcón de Europa
Los trabajos consistirán en la instalación de una malla protectora que contribuirá a consolidar el talud en su vertiente occidental junto a la playa de La Caletilla
El Ayuntamiento de Nerja ha dado comienzo los trabajos de estabilización parcial del acantilado del Balcón de Europa, en su vertiente occidental junto a la playa de La Caletilla. Los trabajos, que se ejecutarán por fases, finalizarán previsiblemente durante la primera quincena del mes de mayo.
El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), ha destacado la relevancia de esta intervención: "Se trata de una actuación imprescindible para preservar la estabilidad del talud del Balcón de Europa, garantizando la seguridad de este enclave turístico y reforzando, al mismo tiempo, su valor paisajístico".
La empresa contratada para acometer las obras, Desnivel Agranaltura S.A., ya ha completado la retirada de materiales inestables y vegetación, y está ejecutando las labores previas para la instalación de una malla protectora que contribuirá a consolidar el talud.
Restauración paisajística
Una vez finalizada, las obras culminarán con una restauración paisajística con la plantación de especies autóctonas, lo que permitirá integrar la actuación en el entorno natural y reforzar la estabilidad del terreno.
Las obras cuentan con una inversión de 66.066 euros, financiados por la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía a través de la subvención de Municipio Turístico, destinada a la conservación y mejora de espacios turísticos y culturales como el Balcón de Europa. Asimismo, dispone de la preceptiva autorización de la Delegación Territorial de Cultura.
Mirador
Estas obras se complementarán en los próximos meses con la rehabilitación del mirador situado bajo el Balcón de Europa, cuyo proyecto ha sido redactado por la arquitecta municipal Beatriz Pérez y fue aprobado el pasado mes de enero por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Nerja.
El proyecto supondrá la eliminación de todas las capas superpuestas a la estructura de hormigón, incluyendo carpintería exterior, así como revestimientos de suelos, paredes y techos, además de la distribución e instalaciones propias del antiguo restaurante Rey Alfonso.
La actuación permitirá devolver este enclave turístico a su estado original de la década de los años 60, recuperando el uso público del mirador bajo de La Reola.
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