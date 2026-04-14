Rincón de la Victoria reconoce con el Boquerón de Plata a los hermanos Reyes

Los ex jugadores de baloncesto Alfonso y Felipe Reyes recibieron un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en la Gala del Boquerón Victoriano, celebrada este lunes en Madrid.

El evento estaba previsto para el 22 de enero, dentro de los actos programados con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, pero tuvo que ser aplazado tras el tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas y del que oficialmente tres meses después aún se desconocen sus causas.

Representantes del tejido deportivo y gastronómico de la capital, así como a medios de comunicación especializados asistieron a la gala celebrada en el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid, que sirvió para reconocer con el Boquerón de Plata a los hermanos Reyes por su vinculación con el municipio de Rincón de la Victoria.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, les entregó el galardón junto al edil de Turismo, Antonio José Martín. «Es un orgullo que dos jugadores como los hermanos Reyes, que lo han sido todo en el baloncesto, hayan aceptado este galardón. Pero, sobre todo, que tengan en Rincón de la Victoria su casa frente a otros muchos destinos dentro y fuera de España y sientan nuestra tierra como la suya», explicó el alcalde minutos antes de la gala.

Leyendas del baloncesto

Felipe Reyes es uno de los grandes referentes del baloncesto español y leyenda del Real Madrid, del que es el jugador con más partidos oficiales disputados. Pieza clave de la Edad de Oro de la Selección Española, fue campeón del Mundo en 2006, doble campeón de Europa y ganador de múltiples títulos de la Liga ACB y la Euroliga. Tras su retirada, ejerce como embajador del Real Madrid, vinculado a proyectos sociales y formativos.

Alfonso Reyes cuenta con una sólida carrera de 18 temporadas en la élite del baloncesto español, destacando en clubes como Estudiantes, Unicaja, Real Madrid y Breogán. Disputó 140 partidos con la Selección Española y fue medallista en tres EuroBasket. Tras su retirada, es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales desde 2014, que defiende los derechos de los jugadores.

Ambos se han convertido en caras conocidas del día a día del verano rinconero, integrándose en la vida cotidiana del municipio. Los hermanos Reyes han sido fieles a los atractivos de Rincón de la Victoria, como son el sol, la playa, la gastronomía y el comercio local. Su presencia habitual en establecimientos del municipio los ha convertido en embajadores de la marca ‘Rincón de la Victoria, Lleno de Vida’, contribuyendo a la promoción del destino.

Alfonso Reyes expresó su satisfacción por este galardón y destacó que Rincón es «un lugar más tranquilo y más familiar que la Costa del Sol Occidental. Yo vivo en Madrid -dijo- pero Rincón es el paraíso al que siempre que puedo me escapo y mi ilusión es pasar más tiempo allí».

Su hermano Felipe recibió el premio «como un honor, porque en Rincón he sido muy feliz, no solo como persona sino como jugador», recordando sus partidos en Málaga con el Real Madrid, donde jugó el torneo Costa del Sol, y su participación en un campus de baloncesto en Novaschool.

VIII Recetario del Boquerón

Durante el acto, se presentó la VIII edición del recetario del Boquerón Victoriano, que recopila recetas tradicionales y creativas elaboradas por 40 cocineros de Rincón de la Victoria, de la provincia de Málaga y de Madrid, con este producto estrella de la gastronomía rinconera.

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El recetario, que se ha consolidado como una herramienta de promoción gastronómica del municipio, incluye propuestas desde el clásico boquerón en vinagre hasta elaboraciones más innovadoras con el Boquerón Victoriano como ingrediente principal, demostrando la versatilidad de este producto en la cocina mediterránea.