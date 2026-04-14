Torrox construye un nuevo vial entre Mirador de la Dehesa y La Rabitilla

El Ayuntamiento de Torrox ha construido un nuevo vial de conexión de la calle Mirador de La Dehesa con La Rabitilla a través de Fuente Cambil.

En una visita a la zona, el alcalde, Óscar Medina, ha avanzado que próximamente también se unirá Torrox Park con El Peñoncillo a través del camino de Carlaja y anunció que preparan «obras estratégicas para mejorar la movilidad» como la realizada en la carretera del pantano, que une el polígono industrial con la circunvalación y los accesos a la autovía.

El nuevo vial en la calle Mirador de la Dehesa, que en breve se abrirá al tráfico, conecta directamente con «equipamientos educativos, culturales y de fomento del empleo tan importantes como el IES Jorge Guillén, el CEIP Mare Nostrum, el Teatro Municipal Villa de Torrox o el Organismo Autónomo Local de Promoción de Empleo y Desarrollo Económico (OALDE)» ha explicado Medina.

La concejala de Urbanismo, Paula Moreno, ha recordado que la nueva carretera supone una inversión municipal de unos 200.000 euros y está siendo construida por la firma Pink Bay Investments SL.

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El vial también permitirá la conexión completa del complejo residencial Cambil en sus tres bloques. Contará con asfaltado, aceras, suministro eléctrico y de agua, saneamiento, pluviales, iluminación y comunicaciones.