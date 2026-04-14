Infraestructuras
Torrox construye un nuevo vial entre Mirador de la Dehesa y La Rabitilla
Con una inversión municipal de unos 200.000 euros, conecta con varios centros educativos, el teatro o el Organismo de Empleo
El Ayuntamiento de Torrox ha construido un nuevo vial de conexión de la calle Mirador de La Dehesa con La Rabitilla a través de Fuente Cambil.
En una visita a la zona, el alcalde, Óscar Medina, ha avanzado que próximamente también se unirá Torrox Park con El Peñoncillo a través del camino de Carlaja y anunció que preparan «obras estratégicas para mejorar la movilidad» como la realizada en la carretera del pantano, que une el polígono industrial con la circunvalación y los accesos a la autovía.
El nuevo vial en la calle Mirador de la Dehesa, que en breve se abrirá al tráfico, conecta directamente con «equipamientos educativos, culturales y de fomento del empleo tan importantes como el IES Jorge Guillén, el CEIP Mare Nostrum, el Teatro Municipal Villa de Torrox o el Organismo Autónomo Local de Promoción de Empleo y Desarrollo Económico (OALDE)» ha explicado Medina.
La concejala de Urbanismo, Paula Moreno, ha recordado que la nueva carretera supone una inversión municipal de unos 200.000 euros y está siendo construida por la firma Pink Bay Investments SL.
El vial también permitirá la conexión completa del complejo residencial Cambil en sus tres bloques. Contará con asfaltado, aceras, suministro eléctrico y de agua, saneamiento, pluviales, iluminación y comunicaciones.
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