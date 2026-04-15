Sucesos
Una mujer permanece en observación en el hospital tras darle un codazo su pareja cuando iban en moto en Vélez-Málaga
Los hechos ocurrieron en la calle Juan Barranquero de Vélez-Málaga, donde la mujer fue atendida por vecinos tras caer de la motocicleta en la que viajaba con su pareja
Efe
Málaga
Una mujer se encuentra en observación hospitalaria después de caer, al parecer, de la motocicleta en la que viajaba como acompañante junto a su pareja, quien le propinó un codazo, en Vélez-Málaga este miércoles.
Según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, la víctima ha sido trasladada al centro sanitario y el individuo detenido por la Policía Local tras lo ocurrido cuando él conducía el vehículo de dos ruedas con la pareja detrás.
La mujer ha sido auxiliada en primera instancia por vecinos que pasaban por esa zona, la calle Juan Barranquero, cuando han sucedido los hechos, sobre las 18:00 horas, sin que hayan trascendido otros datos al respecto.
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