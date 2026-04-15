Una mujer permanece en observación en el hospital tras darle un codazo su pareja cuando iban en moto en Vélez-Málaga

Una mujer se encuentra en observación hospitalaria después de caer, al parecer, de la motocicleta en la que viajaba como acompañante junto a su pareja, quien le propinó un codazo, en Vélez-Málaga este miércoles.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, la víctima ha sido trasladada al centro sanitario y el individuo detenido por la Policía Local tras lo ocurrido cuando él conducía el vehículo de dos ruedas con la pareja detrás.

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La mujer ha sido auxiliada en primera instancia por vecinos que pasaban por esa zona, la calle Juan Barranquero, cuando han sucedido los hechos, sobre las 18:00 horas, sin que hayan trascendido otros datos al respecto.