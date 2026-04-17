Benagalbón celebrará su 47ª Semana Cultural del 24 de abril al 3 de mayo

La localidad rinconera de Benagalbón celebrará la 47ª edición de su Semana Cultural con una extensa programación que fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y se extenderá durante 10 días, del 24 de abril al 3 de mayo.

La programación cuenta con más de una treintena de actividades que comenzarán el viernes 24 de abril, a las 17.00 horas, con una jornada de convivencia previa al día de San Marcos y que recuperará la tradición de ‘sanmarquear’ con el hornazo en el campo.

El domingo 3 de mayo, la Semana Cultural cerrará la edición de 2026 con el tradicional concierto de la Asociación Músico-Cultural de Rincón de la Victoria en la plaza Las Flores.

La Semana Cultural de Benagalbón es de las más antiguas y completas de toda la provincia de Málaga y Fiesta de Singularidad Turística de la Diputación.

La programación cuenta con exposiciones, mercadillo solidario, feria del libro, música en directo, talleres, juegos y fiestas tradicionales, presentaciones de libros, deporte, teatro o gastronomía.

Asimismo, se mantienen actividades tan señeras como la romería, la verbena, el concierto de jóvenes intérpretes o el Certamen de Pintura de Arte Joven Paco Alonso.

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Pero este año, la Asociación Semana Cultural aporta novedades muy significativas como la de recuperar la salida a ‘sanmarquear’ con el hornazo, o el partido de fútbol entre veteranos, y alguna actividad más que se mantiene del año pasado o que se amplía como la de los juegos populares que se van a celebrar durante dos días.