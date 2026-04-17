Rincón adjudica la restauración del puente del arroyo Totalán

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado la restauración y adecuación del puente sobre el arroyo Totalán que da continuidad al paso peatonal accesible entre los municipios de Málaga y Rincón de la Victoria en el marco de la Senda Litoral de la Diputación Provincial, así lo ha anunciado el Consistorio en un comunicado de prensa.

La empresa Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A. ha sido la adjudicataria de la mencionada obra y el precio final de la adjudicación asciende a 325.795,57 euros más IVA. Así, desde el Ayuntamiento en un comunicado han señalado que teniendo en cuenta que el mencionado puente entró en servicio en 1908, la actuación permitirá no sólo su adecuación, sino también reforzar las medidas de seguridad adecuadas.

Por tanto, es una obra que se justifica no sólo desde la óptica de la seguridad, sino también desde la de la accesibilidad, la paisajística y la turística. Tal y como recoge el proyecto, la longitud total del tramo es de 67,43 metros, y se llevará a cabo la reparación estructural del puente mediante el picado y restitución de los aleros del tablero, así como de la reparación de las fisuras existentes en el mismo y en las vigas. De igual forma, han añadido, el revestimiento de mortero actual de las pilas del puente será sustituido con las características originales del mismo.

Así será el nuevo puente sobre el arroyo Totalán. / L.O.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la adecuación para su utilización peatonal, se procederá a la colocación de protecciones frente a caídas en ambos lados del puente, así como la ejecución de un pavimento adecuado al uso como es el hormigón desactivado o lavado --realizada in situ, como terminación de una capa de compresión armada prevista en la reparación estructural de tablero--.

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La elección del tipo de protecciones frente a caídas responde al objeto de que la visión del peatón del paisaje tanto del cauce como del mar desde el puente se realice de una forma permeable, como parte del litoral que recorre la senda. "Se pretende conseguir mediante una barandilla de barrotes verticales de acero, con acabado de cierto brillo que refleje el mar y el cielo, al tiempo que se confunda con la arena y el horizonte, de manera que quede integrada en el entorno, su visión no reste protagonismo al paisaje al ser muy permeable, y al tiempo resuelva la seguridad del peatón frente a caídas", han detallado fuentes municipales. La barandilla de barrotes del lado sur del puente se prolonga, sustituyendo a la actual, en un pequeño tramo del paseo marítimo de Rincón de la Victoria, de manera que la actuación resulte homogénea. También el proyecto contempla la iluminación del puente, tanto de las pilas de la estructura, como del tablero mediante tiras led empotradas en los bordes.