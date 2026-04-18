Axarquía
Una empresa familiar de helados afectada por el incendio de Cajiz pide ayuda para volver a trabajar
La empresa Nonna Helado Artesanal ha perdido su nave, que quedó calcinada. "Somos una familia humilde, trabajadora y luchadora, no pedimos para vivir, pedimos para seguir trabajando", asegura su propietario, Enrique Rodríguez
Cualquier ayuda que les permita volver a reflotar un negocio familiar en el que han puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo. Es lo que pide Enrique Rodríguez, propietario de Nonna Helado Artesanal, una de las empresas que se vio afectada este viernes por el incendio que se declaró en el polígono industrial de Cajiz, en Vélez-Málaga, que afectó a cinco naves, una de ellas la de este empresario.
"Somos una familia que está luchando por salir adelante en este mundo del helado y hemos tenido la gran desgracia de que el incendio de una nave colindante ha calcinado completamente la nuestra", ha explicado Enrique Rodríguez en un vídeo que ha sido compartido por Sabor a Málaga. El fundador de Nonna Helado asegura que están "destrozados como familia y destrozados como empresarios". "No pedimos limosna, nosotros somos trabajadores y luchadores", afirma. "No queremos ningún donativo, lo unico que pedimos por favor es alguien que nos ayude a reintentar retomar nuestro negocio, porque nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo tener la cartera de clientes que tenemos y por una desgracia como esta corremos el riesgo de perderlo", ha incidido.
De esta manera, el empresario pide ayuda en forma de una nave provisional o un local y algún tipo de maquinaria que les permita seguir con su trabajo. "Es una ayuda para devolverla, no queremos donativos, cualquier cosa que nos permita seguir, estaré eternamente agradecido, tanto yo como mi familia", explica en el vídeo . "Somos una familia humilde, trabajadora y luchadora, no pedimos para vivir, pedimos para seguir trabajando", cuenta Rodríguez en el vídeo, en el que afirma que la empresa tiene a entre 8 y 10 personas trabajando con ellos.
Incendio
El incedio se originó en una nave industrial textil de Cajiz, pasadas las 16.30 horas de la tarde del viernes, afectando a cinco naves, con dos focos activos, que quedaron controlados horas más tarde. El fuego se propagó a gran velocidad a causa del viento y hasta el lugar se desplazaron dotaciones de cuatro parques de bomberos (los de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja y Colmenar) hasta la calle Guirnaldas de Vélez-Málaga, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).
Por su parte, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga aportó una cuba de agua para contribuir a sofocar las llamas y una ambulancia del centro de salud de Torre del Mar acudió al lugar de forma preventiva, aunque no hubo que lamentar daños personales.
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