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Vélez pone en marcha un plan de refuerzo para el control de plagas

La desinsectación contra la cucaracha rubia comenzó el 6 de abril y se extenderá hasta finales de septiembre, según lo anunciado por el Área de Medio Ambiente de Vélez-Málaga

Operarios municipales, junto al concejal de Salud, Juan Fernández Olmo.

Operarios municipales, junto al concejal de Salud, Juan Fernández Olmo. / L.O.

La Opinión

Vélez-Málaga

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado en el mes de abril el Plan de Choque de desinsectación frente a especies que, por su naturaleza, incrementan la población sin mesura en fechas actuales. El concejal de Salud, Juan Fernández Olmo, informó ayer acerca de las actuaciones planificadas al efecto y la hoja de ruta establecida para acotar los diferentes entornos municipales. Las dos campañas iniciadas corresponden al Plan de Choque contra mosquitos (aedes albopictus, culex pipiens, anopheles), con marco de acción, principalmente, en red de pluviales, incluidos los 3 colectores de Torre del Mar; y el Plan de Actuación contra cucarachas (rubia o periplaneta americana).

Los trabajos de desinsectación frente a la cucaracha rubia o periplaneta americana se iniciaron el pasado 6 de abril, y se ampliarán hasta el 30 de septiembre.

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