El colapso del techo de las naves quemadas en el polígono 'Los Puertas' de Cajiz obliga a la demolición para sofocar el fuego

El colapso del techo de dos naves textiles incendiadas en un polígono industrial de Cajiz ha obligado a recurrir a maquinaria pesada de demolición y desescombro para sofocar el fuego, confinado bajo esa cubierta y que sigue generando mucho humo.

Las llamas, propagadas a gran velocidad el pasado viernes por el viento, calcinaron un total de cuatro naves y afectó a una quinta y, pasados tres días, los bomberos continuaban aún trabajando en la extinción, aunque con la situación controlada y sin que se hubieran producido daños personales, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

La principal dificultad se presenta en las naves textiles, donde hay gran cantidad de balas de ropa acumulada y prensada en las que hay fuego confinado, por lo que el agua y la espuma que se aplica no consigue llegar al interior, donde se encuentra el foco del incendio.

Ante esta situación, se ha solicitado la colaboración de una empresa de maquinaria pesada de demolición y desescombro y desde el mediodía de este lunes se ha comenzado a trabajar con una dinámica de demolición, desescombro y extinción para conseguir dar el incendio por extinguido.

Intervención de los bomberos del CPB en el incendio del polígono de Cajiz / diputación de málaga

Activan el Plan de Emergencia

Por recomendación del Consorcio de Bomberos, a las 20:00 horas de este domingo, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga activó el Plan de Emergencia en la zona, para evitar cualquier situación de riesgo a trabajadores y clientes de naves y zonas colindantes, y para facilitar y agilizar los trabajos.

El fuego en este polígono denominado 'Los Puertas', ubicado en el núcleo de población de Cajiz, no plantea ningún riesgo de propagación.

Uno de los empresarios afectados es el propietario de Talleres El Chachi, Juan Manuel Ruiz, que ha explicado a EFE que su taller de carrocería, chapa, pintura y mecánica está calcinado con "placas de muro caídas sobre los coches en el interior" y que está "para demoler, iban a empezar a demolerla", al igual que otras naves, "para apagar el fuego que persiste en otras".

Una de las naves calcinadas en el incendio del polígono industrial de Cajiz / diputación de málaga

Empresario sin fuerza ante la situación

Aún no ha cuantificado los daños en su negocio, creado hace 17 años, al carecer de fuerzas para afrontar esa situación.

Ha precisado que cuatro de las naves afectadas en el polígono están para demoler y que se vieron perjudicados su taller, una fábrica de helados artesanales, dos que se usan para almacén textil y un almacén de material quirúrgico, en este último caso en menor medida.

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La bomberos empezaron a intervenir a las 16:50 horas del viernes con dotaciones de cuatro parques (los de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja y Colmenar) en la calle Guirnaldas, situada en este polígono, e inicialmente había un foco en la zona sur y otro en la norte, el más cercano a otras naves.