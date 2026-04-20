Detenida la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, que dimitió tras su arresto por la Guardia Civil

La concejala del PP del municipio malagueño de Moclinejo Susana Carrillo, responsable de Educación y Cultura, ha sido detenida por la Guardia Civil y dimitió el pasado viernes tras su arresto. Aunque no han transcendido los motivos de su detención, la edil presentó su dimisión esgrimiendo "motivos personales y profesionales" y el equipo de gobierno de este pueblo de menos de 1.500 habitantes de la Axarquía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, ha resaltado que la detención no tiene relación con su "actividad política" ni con sus responsabilidades como concejal. Carrillo ya ha sido puesta en libertad, a la espera de ser citada por el juzgado.

El PSOE pide explicaciones

Así, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido explicaciones al PP, ya que, según han señalado los socialistas en un comunicado, "la edil 'popular' fue detenida en la pedanía de El Valdés y ha quedado en libertad tras prestar declaración. El caso permanece bajo secreto de sumario, por lo que aún no han trascendido los motivos de la detención", han señalado.

Bernal ha pedido a la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, "que dé la cara y explique de inmediato qué hay detrás de la detención de esta concejala". "Tiene que aclarar cuanto antes este asunto y asumir las responsabilidades oportunas. Por transparencia, por higiene democrática y por respeto a la ciudadanía", ha manifestado.

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"No vale mirar hacia otro lado, como está haciendo el PP en Estepona y Ronda, donde el alcalde y la alcaldesa, respectivamente, están cercados por la justicia. El PP es muy diligente a la hora de exigir respuestas cuando los casos judiciales afectan a otras formaciones políticas, pero aplica la técnica del avestruz cuando el caso le afecta directamente. Así que ha llegado el momento de dejar de esconder la cabeza y dar las explicaciones oportunas", ha concluido.