Política
Detenida la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, que dimitió tras su arresto por la Guardia Civil
La concejala de Moclinejo, Susana Carrillo, del PP, fue detenida y dimitió tras su arresto, aunque el equipo de gobierno asegura que la detención no está relacionada con su labor política
La concejala del PP del municipio malagueño de Moclinejo Susana Carrillo, responsable de Educación y Cultura, ha sido detenida por la Guardia Civil y dimitió el pasado viernes tras su arresto. Aunque no han transcendido los motivos de su detención, la edil presentó su dimisión esgrimiendo "motivos personales y profesionales" y el equipo de gobierno de este pueblo de menos de 1.500 habitantes de la Axarquía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, ha resaltado que la detención no tiene relación con su "actividad política" ni con sus responsabilidades como concejal. Carrillo ya ha sido puesta en libertad, a la espera de ser citada por el juzgado.
El PSOE pide explicaciones
Así, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido explicaciones al PP, ya que, según han señalado los socialistas en un comunicado, "la edil 'popular' fue detenida en la pedanía de El Valdés y ha quedado en libertad tras prestar declaración. El caso permanece bajo secreto de sumario, por lo que aún no han trascendido los motivos de la detención", han señalado.
Bernal ha pedido a la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, "que dé la cara y explique de inmediato qué hay detrás de la detención de esta concejala". "Tiene que aclarar cuanto antes este asunto y asumir las responsabilidades oportunas. Por transparencia, por higiene democrática y por respeto a la ciudadanía", ha manifestado.
"No vale mirar hacia otro lado, como está haciendo el PP en Estepona y Ronda, donde el alcalde y la alcaldesa, respectivamente, están cercados por la justicia. El PP es muy diligente a la hora de exigir respuestas cuando los casos judiciales afectan a otras formaciones políticas, pero aplica la técnica del avestruz cuando el caso le afecta directamente. Así que ha llegado el momento de dejar de esconder la cabeza y dar las explicaciones oportunas", ha concluido.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- Urbanismo detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales