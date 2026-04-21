La III Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional llega a Torre del Mar el 23 de mayo

El Paseo Marítimo de Torre del Mar acogerá la III edición de la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional de Vélez-Málaga, sábado 23 de mayo.

La prueba, organizada por la Dirección General de la Policía Nacional, con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, tendrá carácter benéfico ya que la recaudación se destinará a la Asociación Valeriana, de promoción y prevención de la salud mental mediante actividades individuales y grupales.

Modalidades

La prueba contará con distintas modalidades adaptadas a todas las edades. La categoría infantil se celebrará a las 10.00 horas, con recorridos de 600, 1.000 y 1.500 metros.

La carrera absoluta dará comienzo a las 10.30 horas sobre un recorrido de 5.500 metros, ambas con salida desde el Paseo Marítimo de Torre del Mar.

Habrá exhibiciones de la Policía Nacional. / L.O.

Actividades

El evento también tiene como objetivo dar a conocer y difundir el teléfono 091 del Cuerpo Nacional de Policía, servicio de asistencia inmediata ante cualquier emergencia. Además, la jornada contará con exhibiciones policiales, circuito de habilidades y otras actividades paralelas.

Tras las pruebas deportivas, que se podrán realizar corriendo o marchando, habrá exhibiciones de unidades policiales y un almuerzo solidario, entre otras actividades, por lo que se espera supera el millar de participantes de ediciones anteriores.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas a través de www.ruta091.es, donde también puede consultarse toda la información de la prueba. Será necesario indicar la talla de camiseta técnica, que se entregará junto al dorsal.

Noticias relacionadas

El precio de inscripción es de 12 euros para los adultos y de 10 euros para jóvenes y niños.