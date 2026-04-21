Sorteos
La Bonoloto deja más de cinco millones y medio de euros en Nerja con un único acertante de primera categoría
El boleto ganador ha sido validado en un despacho situado en la plaza de la Ermita de la localidad nerjeña
Efe
En el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 21 de abril se ha registrado un único boleto acertante de primera categoría, es decir, con 6 aciertos, que ha obtenido un premio de 5.557.897 euros. El resguardo premiado ha sido validado en Nerja, concretamente en el despacho situado en la plaza de la Ermita, número 25.
La combinación ganadora de este sorteo ha estado formada por los números 23, 46, 21, 25, 31 y 01. En cuanto a los números adicionales del sorteo, el complementario ha sido el 20 y el reintegro ha correspondido al 0.
Con este resultado, el sorteo reparte uno de sus mayores premios en un punto de venta de la provincia de Málaga, donde quedó sellado el resguardo agraciado de la máxima categoría.
Segundo premio de más de cinco millones
Este es el segundo premio de la Bonoloto que deja más de cinco millones de euros en Málaga en los últimos cinco meses. El sorteo de la Bonoloto correspondiente al 24 de diciembre de 2025 dejó otro premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 5.030.323,59 euros al propietario de un boleto sellado en Málaga capital.
En concreto, el boleto fue validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, La Piedad, situada en el número 2 de la calle Duque de Rivas, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.
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