Rincón de la Victoria contará este verano con 3.583 plazas de estacionamiento regulado en las calles del municipio

Rincón de la Victoria contará con 3.583 plazas de estacionamiento regulado en la vía pública, que serán de uso gratuito para los residentes que tengan sus vehículos domiciliados fiscalmente en el municipio.

Así consta en el pliego de condiciones del concurso para gestionar el nuevo sistema de estacionamiento regulado que el Ayuntamiento rinconero ha aprobado sacar a concurso en una sesión extraordinaria celebrada hoy.

El documento, que se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Estado, contempla un plazo de 30 días para la presentación de ofertas. Transcurrido ese tiempo se convocarán las mesas de contratación para adjudicar el servicio.

Características

El pliego de condiciones establece la concesión del servicio de estacionamiento regulado por un plazo de 10 años a cambio de un canon mínimo anual de 198.747,54 euros.

De igual manera, el documento recoge taxativamente la gratuidad del servicio para los vecinos empadronados en Rincón de la Victoria que estén al corriente del pago de impuestos y tengan su coche inscrito en el municipio.

Nueva regulación

El pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprobó de forma definitiva la nueva ordenanza reguladora de estacionamiento regulado en las vías públicas del municipio.

El objetivo es facilitar el estacionamiento a vecinos, turistas y comerciantes, reduciendo la saturación del tráfico y mejorando la movilidad urbana, dividiendo las plazas de aparcamiento por colores, en función de las zonas del municipio.

Rincón quiere implantar el nuevo sistema de estacionamiento regulado este verano. / L.O.

Azul: zonas comerciales

La Zona Azul estará destinada a áreas comerciales y céntricas del municipio, donde se fomentará la rotación de vehículos para facilitar el aparcamiento a clientes de comercios y negocios.

El tiempo máximo de estacionamiento será de 2,5 horas. Durante el horario de invierno (de enero a mayo y de octubre a diciembre), los horarios serán de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, con los sábados de 09:00 a 14:00 horas. Los domingos y festivos, el aparcamiento será gratuito.

En verano (de junio a septiembre), la zona estará regulada todos los días, de 10:00 a 22:00 horas.

Verde: zonas turísticas

La Zona Verde estará destinada a las áreas costeras y turísticas de Rincón de la Victoria. Esta zona contará con un mayor tiempo de estacionamiento, permitiendo a los usuarios aparcar durante un máximo de 10 horas.

En invierno, el horario será similar al de la Zona Azul, con la diferencia de que en verano se ampliará de lunes a domingo, de 10:30 a 20:30 horas, para dar cabida a la demanda de estacionamiento en la temporada alta.

Roja: larga duración

La Zona Roja se ha diseñado para áreas menos saturadas, pero que experimentan una mayor presión durante el verano debido a la presencia de segundas residencias.

En esta zona, los vehículos podrán estacionar durante largos períodos de tiempo a cambio de una tarifa simbólica (gratis para los empadronados). La zona estará regulada las 24 horas del día, de lunes a domingo, tanto en invierno como en verano, para garantizar una mayor disponibilidad de plazas para aquellos que necesitan estacionar sus vehículos durante días o semanas sin moverlos.

Naranja: exclusividad

La Zona Naranja reconocerá los derechos de los vecinos de áreas específicas como Calaflores y Nueva Cala. Durante todo el año, los residentes podrán aparcar de manera regular, pero en verano, entre junio y septiembre, las plazas se destinarán exclusivamente a los vecinos empadronados. El horario será de lunes a domingo, las 24 horas del día, para asegurar que los residentes tengan acceso prioritario a las plazas.

Libres: Disuasorios

Además de las zonas reguladas, el Ayuntamiento habilitará ciertas zonas libres de pago cercanas al centro para evitar la saturación del núcleo urbano. Estas zonas estarán diseñadas como espacios disuasorios para aquellos que elijan caminar o utilizar medios de transporte alternativos para llegar al centro.

Parquímetros inteligentes

El nuevo sistema de estacionamiento contará con parquímetros inteligentes que permitirán a los usuarios pagar mediante tarjetas bancarias, monedas o códigos QR. Además, se podrá gestionar el estacionamiento mediante una aplicación móvil, lo que facilitará la ampliación del tiempo de aparcamiento y la localización de plazas libres.

El sistema de control digital supervisará el cumplimiento de los tiempos de estacionamiento y mejorará la eficiencia de la regulación.

Los vecinos empadronados en Rincón de la Victoria solo tendrán abonar una tasa anual de 6 euros para cubrir los gastos de gestión. El control de los vehículos se realizará mediante lectores de matrícula, lo que agilizará el proceso y reducirá la necesidad de parquímetros físicos. Los residentes también tendrán la opción de solicitar una tarjeta física para acceder a los aparcamientos.

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La idea es que este nuevo sistema de estacionamiento regulado entre en vigor este verano.