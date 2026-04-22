Vélez arranca la XLVI romería de la Virgen de los Remedios Coronada con el pregón y la presentación del cartel este fin de semana

Vélez-Málaga acogerá este fin de semana el pregón y la presentación del cartel de la romería de la Virgen de los Remedios Coronada, patrona y alcaldesa perpetua, que celebrará los días 16 y 17 de mayo.

Este domingo, 26 de abril, a partir de las 12.30 horas, se presentará el cartel anunciador de la XLVI edición de la Romería de Vélez-Málaga, obra del artista Antonio Belda del Corral. La presentación del autor correrá a cargo de Francisco Ignacio Delgado Bonilla y Cristóbal Carnero Pardo.

El acto se celebrará en la ermita del Cerro de San Cristóbal, en la que posteriormente la célebre bailaora local Cristina Gallardo Ruiz, presentada por Víctor Gallardo Gil, pregonará a la Virgen de los Remedios Coronada.

El domingo también se efectuará el nombramiento del Romero y Romera Mayor de los festejos, responsabilidades que compartirán Esperanza Santiago Domínguez y Jorge Robles Roldán.

Vélez-Málaga tiene ya todo listo para la romería de la Virgen de los Remedios Coronada. / L.O.

Pregonera

"Me han puesto en la mano un regalazo, algo que recojo con mucha emoción y nervios, pero con gran responsabilidad y fe, espero llegar a todos los presentes, hacer un pregón que deje una huella bonita", ha declarado Cristina Gallardo.

"Será un honor que el pueblo de Vélez participe de este acontecimiento y de todos los festejos de la Romería, tengo que agradecer que la Hermandad haya contado conmigo, es un tremendo regalo ser el Romero Mayor en 2026", ha aportado Jorge Robles.

Vélez-Málaga acogerá el pregón y la presentación del cartel de la romería de la Virgen de los Remedios Coronada este fin de semana. / L.O.

Romería

La romería propiamente dicha tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en los que los vecinos y visitantes acompañarán a la patrona de Vélez-Málaga hasta la finca La Pola en sendas jornadas de convivencia.

Noticias relacionadas

Numerosos vecinos del municipio y la comarca acudirán a la cita que comenzará con una misa romera previo a la bajada de la Virgen, portada por sus hermanos, desde el Cerro de San Cristóbal.