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La ermita de San Isidro de Nerja será municipal tras inmatricularla "por error" el Obispado

La asociación Entre Cañas informó al Ayuntamiento de la incidencia, por lo que el consistorio inició los trámites necesarios para revertir esta situación, solucionada junto con la asesoría jurídica del Obispado y con el actual obispo

La ermita de San Isidro de Nerja será municipal tras inmatricularla &quot;por error&quot; el Obispado

La ermita de San Isidro de Nerja será municipal tras inmatricularla "por error" el Obispado / L.O

La Opinión

Málaga

La ermita de San Isidro, ubicada junto a la Cueva de Nerja, será de titularidad municipal tras firmarse ante notario la cancelación de la inmatriculación del inmueble que "por error" realizó en 2008 el Obispado de Málaga.

La asociación Entre Cañas informó al Ayuntamiento en 2024 de la inmatriculación del edificio por parte del Obispado, por lo que el consistorio inició los trámites necesarios para revertir esta situación.

Reuniones con el Obispado

Tanto el alcalde, José Alberto Armijo, como el letrado municipal han mantenido diversas reuniones con la asesoría jurídica del Obispado y con el actual obispo, José Antonio Satué, para alcanzar una solución satisfactoria, ha informado este jueves el Ayuntamiento de Nerja.

Como consta en la escritura de cancelación, el Ayuntamiento aportó en su momento documentación que confirma que la ermita de San Isidro está dentro de los terrenos cuyo pleno dominio es municipal.

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Armijo ha resaltado que, con este paso, "se regulariza definitivamente la titularidad de la ermita de San Isidro, garantizando su carácter público".

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