Vélez-Málaga celebra su Fiesta de la Primavera el 30 de abril en el Cerro de los Remedios

La Fiesta de la Primavera llega a Vélez-Málaga el próximo 30 de abril. El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 20.00 en el Cerro de los Remedios, está organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y su barra por la Hermandad de la Virgen de los Remedios.

Cartel publicitario de la fiesta de la primavera / La Opinión

"Glow Fest"

La Fiesta de la Primavera, renombrada como "Glow Fest" por el A¡ayuntamiento, contará con varias actividades para jóvenes como actividades interactivas, regalos sorpresa, zancudos LED, show de lasers y actuaciones en directo de varios artistas locales.

"Queremos que nuestros vecinos acudan a esta cita con ánimos de disfrutar de una convivencia en torno a la música en directo y al buen ambiente, dos señas de identidad que marcarán la reanudación de un evento que, en años anteriores, obtuvo excelente resultado de participación”, ha informado la concejala de Juventud, Lourdes Piña.

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Respecto a las actuaciones, el grupo de flamenco pop Calet tomará un rol central con su actuación prevista para después de media noche. Entre los otros invitados estarán los DJs Leo Vargas, Antonio Hierro y Sau DJ.