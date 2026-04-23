Evento
Vélez-Málaga celebra su Fiesta de la Primavera el 30 de abril en el Cerro de los Remedios
El evento, que comenzará a las 20.00 horas, tendrá como grupo musical invitado a Calet, la banda de flamenco pop
Ignacio Iribarnegaray
La Fiesta de la Primavera llega a Vélez-Málaga el próximo 30 de abril. El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 20.00 en el Cerro de los Remedios, está organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y su barra por la Hermandad de la Virgen de los Remedios.
"Glow Fest"
La Fiesta de la Primavera, renombrada como "Glow Fest" por el A¡ayuntamiento, contará con varias actividades para jóvenes como actividades interactivas, regalos sorpresa, zancudos LED, show de lasers y actuaciones en directo de varios artistas locales.
"Queremos que nuestros vecinos acudan a esta cita con ánimos de disfrutar de una convivencia en torno a la música en directo y al buen ambiente, dos señas de identidad que marcarán la reanudación de un evento que, en años anteriores, obtuvo excelente resultado de participación”, ha informado la concejala de Juventud, Lourdes Piña.
Respecto a las actuaciones, el grupo de flamenco pop Calet tomará un rol central con su actuación prevista para después de media noche. Entre los otros invitados estarán los DJs Leo Vargas, Antonio Hierro y Sau DJ.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales