Detenido en Vélez-Málaga por once robos en el interior de vehículos

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Vélez-Málaga a un hombre al que atribuye once robos en interior de vehículo. El sospechoso, un multirreincidente en este tipo de actos, fue localizado en las inmediaciones de su casa por miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes de que los once robos con fuerza habían sido perpetrados en una zona muy concreta de la localidad, en un espacio de tiempo también muy acotado y con un mismo modus operandi, motivo por el que los investigadores de la UDEV- Patrimonio de Vélez-Málaga sospecharon de una misma autoría.

Noticias relacionadas

El análisis de las denuncias reveló que los hechos se cometieron en una franja horaria aprecida, en zonas muy próximas y, en la mayoría de los casos, mediante la fractura de un cristal del automóvil. Tras numerosas gestiones, los agentes lograron la identificación del autor, un varón de 40 años que al no ser localizado fue señalado con una requisitoria policial de detención por robo con fuerza. Un plan de actuación en torno a los lugares que podría frecuentar el investigado culminó cuando funcionarios de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana lo interceptaron cerca de su domicilio.