Randstad busca cubrir 60 empleos en Málaga de envasador para el sector alimentario en Valle-Niza: estas son las condiciones y el sueldo

La empresa de recursos humanos Randstad ha publicado una nueva oferta de empleo para incorporar 60 envasadores en una empresa del sector alimentario ubicada en el núcleo de Valle-Niza (Vélez-Málaga), dentro del ámbito de la agroindustria. Las funciones principales del puesto incluyen la manipulación de alimentos, el corte y deshuesado del aguacate, así como tareas de calibrado, carga y descarga de mercancía y envasado del producto.

Randstad afrma que esta oportunidad laboral está dirigida a personas interesadas en el sector de la alimentación, "especialmente en procesos industriales relacionados con el tratamiento de fruta como el aguacate, donde podrán aprender todas las funciones que se desarrollan dentro de una fábrica".

"Para optar a estas posiciones no se requiere formación específica, aunque se valorarán conocimientos en control de calidad, manipulación de alimentos o experiencia previa como mozo de almacén o en trabajos con fruta. También será valorable contar con el carné de manipulador de alimentos y experiencia en corte y deshuesado de aguacate, aunque no es imprescindible. Es necesario disponer de vehículo propio para acceder al puesto de trabajo", señala Randstad.

Condiciones laborales

Las vacantes ofrecen contratos temporales con jornada completa, con turno partido, en modalidad presencial y un salario aproximado de 9,55-10 euros por hora, con contratos quincenales renovables. La rotación es semanal normalmente con horarios de de mañana (6:00 a 14:30) y de tarde de (13:30 a 22:00), incluyendo el horario partido de 11:00 a 20:30 en picos altos de producción de campaña.

"Los profesionales seleccionados tendrán la oportunidad de incorporarse a un entorno dinámico dentro del sector agroalimentario, con posibilidades de continuidad y aprendizaje. Además, contarán con el respaldo de Randstad, que ofrece contratación con garantías legales, firma de contratos en remoto y acceso ágil a la documentación laboral mediante herramientas digitales", añade Randstad.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta a través del siguiente enlace a través de la aplicación de móvil de Randstad.

Una caja de aguacates en el expositor de un punto de venta del Archipiélago. / José Carlos Guerra

Cifras de Randstad

Randstad está especializada en la atracción y selección de profesionales, contratación temporal, externalización de funciones, desarrollo de servicios de formación y desarrollo, gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría estratégica del talento.

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La empresa tiene 2.500 empleados distribuidos en más de 300 oficinas. Durante 2025, Randstad Iberia facturó 1.962 millones de euros.