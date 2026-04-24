Seguridad
Rincón de la Victoria realizará un control de tráfico a través de un dron
El objetivo es prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo y reforzar la seguridad vial
La Policía Local de Rincón de la Victoria llevará a cabo un control de tráfico y seguridad vial mediante el uso de un dron. La Policía Local dispone de una unidad con dron que puede monitorizar la vía pública con fines de seguridad, emergencias, control de tráfico, cumplimiento normativo y otras operaciones de interés público.
El objetivo es prevenir accidentes, detectar conductas de riesgo, reforzar la seguridad vial y proteger a peatones, conductores y usuarios mediante una actuación coordinada entre patrullas en tierra y medios aéreos.
Además, la Policía Local iniciará el 4 de mayo otra campaña de vigilancia y control de motocicletas y ciclomotores para prevenir conductas de riesgo y comprobar que circulan con seguridad. Para ello se comprobará el estado del vehículo y elementos obligatorios, la documentación en vigor, la ITV y el seguro obligatorio y el permiso de conducción correspondiente. Se prestará especial atención a reformas o alteraciones no autorizadas, como escapes no homologados y emisiones acústicas excesivas.
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