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Fallece un hombre de unos 70 años en la playa de El Morche por causas naturales

El bañista fue hallado muerto tumbado en la arena a escasos metros de la orilla

Imagen aérea de la playa de El Morche, en Torrox

Imagen aérea de la playa de El Morche, en Torrox / L.O.

Javier Lerena

Javier Lerena

Un hombre de unos 70 años ha fallecido en la tarde de este sábado, 25 de abril de 2026, en la playa de El Morche de Torrox por causas naturales. Así lo han confirmado a este periódico testigos presenciales y fuentes del centro de Emergencias de 112 Andalucía.

El hombre se encontraba solo en la playa, tumbado en la arena a apenas 5 metros de la orilla, a la altura del chiringuito Paco. Los primeros avisos al 112 se recibieron a las 18.45 horas. En ese momento, el 112 activó los servicios de emergencia necesarios. Al lugar se desplazaron servicios de sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento del bañista, así como efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Torrox.

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Se desconoce la causa de la muerte de este bañista, pero todo parece indicar que se trata de una muerte natural.

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