Abren el plazo para presentar las obras al XXVII Concurso Villa de Periana para escritores noveles

El Ayuntamiento de Periana ha publicado las bases del XXVII Concurso Villa de Periana para escritores noveles, cuyo plazo de admisión de obras se abrirá el próximo 1 de mayo. El certamen está dirigido a personas residentes en territorio nacional que presenten un texto original, inédito y no premiado en otros concursos.

La concejala de Cultura, Gema Frías, ha destacado la trayectoria de una convocatoria que, tras 26 ediciones, se ha consolidado como “una cita imprescindible con las letras, la creatividad y la emoción”. La edil ha subrayado también el peso que este concurso ha adquirido dentro de la programación cultural del municipio, al ofrecer un espacio de participación para jóvenes escritores y escritoras.

La buena acogida del certamen quedó reflejada el pasado año, cuando se recibieron más de 600 relatos a concurso.

El tema de las obras será libre y los textos deberán tener una extensión de entre 1.000 y 3.000 palabras. Los relatos tendrán que presentarse en letra Times New Roman, tamaño 14 y a doble espacio.

¿Dónde presentar las obras?

Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a la dirección concursorelatosperiana@gmail.com, con dos archivos adjuntos: uno con la obra, cuyo título deberá coincidir con el nombre del archivo, y otro con los datos personales del participante: nombre y apellidos, DNI, dirección, número de teléfono y título del relato presentado.

El plazo de admisión de originales permanecerá abierto desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, a las 23.00 horas. En el asunto del correo, los participantes deberán indicar la categoría a la que concurren.

Premios del concurso de Periana

El concurso contempla tres premios. El Premio Nacional está dotado con 1.000 euros y diploma; el Premio Axarquía, al que podrán optar participantes de los 31 municipios de la comarca, contará con 500 euros; y el Premio Local, reservado a personas empadronadas en Periana, estará dotado con 300 euros.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la Semana Cultural de Periana, que se celebra en el mes de noviembre. El jurado estará integrado por tres personas vinculadas al mundo de las letras y la cultura, cuya identidad permanecerá secreta hasta la resolución del concurso. En caso de que ninguna obra reúna los méritos suficientes, el premio podrá quedar desierto.