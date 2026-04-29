Almáchar celebra este fin de semana las fiestas en honor al Cristo de la Banda Verde

Los vecinos del pueblo de Almáchar celebran este fin de semana las fiestas en honor al Santo Cristo de la Banda Verde, que cuenta con gran devoción en la Axarquía.

Durante tres días, del 1 al 3 de mayo, los almachareños se echarán a las calles del pueblo para vivir sus fiestas cumpliendo la promesa que le hicieron al santo tras el terremoto de 1755.

El seísmo provocó miles de muertos en Portugal, España y el norte de África, además de numerosos daños materiales. Desde entonces los vecinos de Almáchar prometieron sacarlo en procesión el primer domingo de mayo. Una procesión kilométrica, a la que no faltan vecinos llegados de toda España como los miembros de la Asociación Hijos de Almáchar de Cornellá y la de Baracaldo, según ha explicado el alcalde de la localidad, Antonio Yuste.

El alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha presentado las fiestas en honor del Cristo de la Banda Verde. / L.O.

1 de mayo

Las fiestas en honor al Cristo de la Banda Verde comenzarán este viernes, 1 de mayo, a las nueve de la mañana con el tradicional repique de campanas. A las 12.00 del mediodía tendrá lugar la bajada del Santo Cristo desde el camarín al trono en la iglesia de San Mateo.

A las 18.00 horas en la Casa de la Cultura, la

Carpa Teatro representará ‘Súper Raritos’, con entrada libre hasta completar aforo. A las 20:00 horas será el tradicional partido de baloncesto Memorial José Gámez ‘Pepe Celina’ con Montefaco Almáchar. Hasta las dos de la mañana, las atracciones tendrán precio reducido.

El encendido de alumbrado de las fiestas está previsto para las 22.00 horas. Una hora después actuará la orquesta D`Vértigo, y a las 00.00 horas será la elección de Rey, Reina y Damas de Honor así como de la categoría infantil. A la 01.00 actuará el grupo La Dstylería. La noche continuará con la orquesta D´Vértigo y el dj Monchi.

Cartel de las fiestas en honro del Cristo de la Banda Verde 2026. / L.O.

2 de mayo

El sábado 2 de mayo, las actividades comenzarán a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura con las actuaciones de los grupos de Ballet, Alegría, Revuelo, Alboroto y Baile Moderno dirigidos por su profesora María Santiago.

A las 19:30 horas tendrá lugar la tradicional carrera de Cintas a Caballo con premio por cada cinco conseguidas. Por la noche, habrá espectáculo de juegos artificiales y el Tributo a Melendi Tocado & Hundido. El broche final lo pondrá dj Óscar Fuego tras la orquesta D´Vértigo.

3 de mayo

El domingo 3 de mayo, a las 18.00 horas se oficiará la misa en honor al Santo Cristo de la Banda Verde en la que intervendrá el Coro Parroquial. Una hora después habrá pasacalles de la Agrupación Musical Las Lagunas de MIjas.

A las 19:30 horas, se celebrará la procesión del santo, que finalizará en la plaza de España con la actuación del Coro Luz de Luna.

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A las 00:00 horas, actuará Nazaret Compaz, concursante del programa de Canal Sur ´Se llama Copla’. Y la noche continuará con las actuaciones D’Vértigo e Infinity Show.