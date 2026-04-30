Muere un motorista en Nerja al salirse del carril por el que circulaba y chocar contra un árbol

De nuevo, las carreteras malagueñas vuelven a cobrarse la vida de un motorista. Apenas unos días después de que otro conductor de moto falleciera en la A-369, un nuevo accidente mortal vuelve a situar a este colectivo entre las víctimas más vulnerables del tráfico en la provincia.

Un motorista, del que por el momento no han trascendido más datos personales, ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Nerja, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Choque mortal contra un árbol

El siniestro se ha producido en torno a las 16.10 horas en un carril agrícola situado cerca de los depósitos de la comunidad de regantes de San Isidro, en un camino que conduce al Río Chíllar. Fue un testigo quien dio la voz de alarma al 112 tras observar que el motorista se había salido de la vía y había terminado chocando contra un árbol.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que llegó a movilizar un helicóptero médico, así como agentes de la Policía Local de Nerja.

Pese a la intervención de los equipos desplazados, fuentes policiales han confirmado que el motorista falleció en el mismo lugar del accidente. A raíz del suceso, se ha activado el correspondiente protocolo judicial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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Según el último balance de la DGT, la provincia acumula 12 fallecidos con la víctima de este jueves en Nerja, tres víctimas mortales más que en el mismo periodo del año anterior. Con este nuevo siniestro, Málaga vuelve a mirar con preocupación a sus carreteras, especialmente al colectivo motorista, uno de los más vulnerables en caso de accidente.