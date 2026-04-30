Nerja impulsa la recuperación del mirador bajo del Balcón de Europa para devolverle su imagen original

El Ayuntamiento de Nerja ha dado un paso clave para recuperar uno de sus espacios más emblemáticos. El Consistorio ha impulsado el proyecto de rehabilitación del mirador bajo del Balcón de Europa, un enclave que durante años albergó el antiguo restaurante Rey Alfonso y que ahora se prepara para volver a la vida.

Los primeros trabajos ya están en marcha con el inicio del estudio de patologías, una fase técnica imprescindible para analizar el estado real de la estructura del doble mirador. Este diagnóstico permitirá concretar tanto las actuaciones necesarias como el presupuesto final de un proyecto que será cofinanciado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Las labores iniciales corren a cargo de la empresa especializada Tecnoaltura, que está realizando catas en los forjados y en el interior de la estructura. Posteriormente, será la firma Cemosa la encargada de desarrollar el estudio completo que marcará la hoja de ruta de la intervención.

Actuaciones que se van a realizar en el mirador del Balcón de Europa

El proyecto, redactado por la arquitecta municipal Beatriz Pérez, contempla una actuación integral. Entre las medidas previstas destaca la eliminación de todas las capas añadidas sobre la estructura original de hormigón, incluyendo carpinterías, revestimientos y las instalaciones del antiguo restaurante.

El objetivo es claro: recuperar la esencia original del mirador, devolviéndolo a su estado de los años 60 y reabriendo al público este espacio privilegiado sobre el litoral. El alcalde, José Alberto Armijo, ha subrayado que se trata de un avance “decisivo” para poner en valor uno de los grandes símbolos turísticos del municipio y recuperar para el uso ciudadano el mirador inferior de La Reola.

Con esta intervención, Nerja refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio y la mejora de sus principales atractivos turísticos, en un enclave que cada año atrae a miles de visitantes.