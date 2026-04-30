Sabor a Málaga desembarca en Torrox con más de 400 productos locales

Del 1 al 3 de mayo, la feria Sabor a Málaga llega a Torrox de la mano de 34 productores de la provincia que mostrarán más de 400 productos de la despensa malagueña. Será la cuarta feria comarcal de la temporada que organiza el sello agroalimentario de la Diputación de Málaga.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia en torno a los productos locales y la cultura culinaria malagueña en horario de 11.00 a 21.00 horas el viernes y el sábado; y de 11.00 a 20.00 horas el domingo.

La feria incluye una veintena de actividades como catas, demostraciones de cocina en directo, el Concurso Solidario de Cortadores de Jamón Popi, el brindis junto al mar con vinos malagueños, talleres y una sorpresa especial con motivo del Día de la Madre. Todo ello amenizado con conciertos y actuaciones de música y danza para todos los públicos.

Noticias relacionadas

Entre los más de 400 productos que los asistentes a la feria podrán adquirir y degustar hay aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña, embutidos, conservas, crema de ajoblanco, mieles de abeja y frutos tropicales.