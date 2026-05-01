Vélez-Málaga entra este viernes en el Consorcio Metropolitano de Transporte

Vélez-Málaga entra hoy a formar parte del Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Málaga, lo que mejorará la movilidad interna y la conexión con la capital y el área metropolitana.

Así lo aprobó este jueves, por unanimidad, el consejo de administración del Consorcio, presidido por Javier Berlanga y al que han asistido el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, y el edil de Transporte, Celestino Rivas.

Desde este viernes mismo, los usuarios pueden abonar los viajes entre Málaga y Vélez-Málaga con la tarjeta del Consorcio, que pueden adquirir en estancos, quioscos autorizados y puntos de recogida de transporte con un coste de 1,50 euros. La tarjeta se puede recargar en esos mismos puntos con 5, 10, 20 y 30 euros.

Su uso es muy sencillo. Nada más entrar en el autobús, se debe indicar al conductor el destino del viaje; a continuación, acercar la tarjeta al lector de la máquina canceladora, que descontará automáticamente el importe que corresponda según el origen y el destino.

La canceladora expenderá un billete que indicará el importe y tipo de viaje, así como el tiempo permitido para la realización de transbordo. (Los autobuses urbanos de Málaga y los tornos situados en las estaciones de Metro no emiten billete).

Las máquinas aplican directamente el descuento, que puede ser de entre 0,62 y 1,55 euros, según las zonas de destino.

En términos generales, la entrada de Vélez-Málaga en el Consorcio Metropolitano de Transportes supone una reducción de hasta el 80% en cada viaje.

Por ejemplo, el viaje de Vélez a Rincón, antes costaba 2,37€ y ahora pasa a 0,71€; y el viaje de Vélez a Málaga que antes costaba 3,96€ ahora costará 0,95€.

Los menores de 30 años empadronados en Andalucía tienen un descuento adicional del 20% con la Tarjeta Joven. Y los menores nacidos a partir del 1 de enero de 2012 que tengan la Tarjeta Joven viajan gratis.

A nivel global, el Consorcio estima que un usuario habitual del transporte público puede ahorrar más de 1.500 euros al año, un ahorro que supera los 1.660 euros en el caso de los menores de 30 años con la Tarjeta Joven.

En líneas generales, la adhesión al Consorcio Metropolitano significa para Vélez-Málaga un vínculo directo con Málaga capital, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y resto de la Axarquía, enlazando con el metro, autobuses urbanos y cercanías de Renfe.

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La previsión del Consorcio es de que la incorporación de Vélez-Málaga beneficie a unas 33.000 vecinos del municipio.