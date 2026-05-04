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Accidente

Un hombre de 48 años fallece tras ser aplastado por un tractor en Iznate

Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre, que quedó atrapado por el vehículo.

Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. / CPB MÁLAGA

La Opinión

Málaga

Un hombre de 48 años de edad ha fallecido en la tarde de este domingo 3 de mayo tras caerle encima un tractor en una finca de la localidad malagueña de Iznate, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido minutos después de las 19.00 horas pedía ayuda para un hombre al que le había caído encima un tractor en su finca localizada en una zona de campo de Iznate.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó una UVI móvil.

Los efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento del parque de Vélez-Málaga desplazados al lugar liberaron a la víctima, que había quedado atrapada en el tractor, pero los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para determinar las causas del fallecimiento.

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