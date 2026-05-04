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Vélez-Málaga vive este fin de semana la romería de Cabrillas en honor a la Inmaculada Concepción

Los actos comenzarán el sábado con una misa en la ermita y la romería hasta el coto de Benamocarra donde se celebrarán diversas actividades para volver el domingo a su templo

Vélez-Málaga celebra la romeria de Cabrillas este fin de semana.

Vélez-Málaga celebra la romeria de Cabrillas este fin de semana. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La Hermandad de la Inmaculada Concepción de Cabrillas de Vélez-Málaga ultima los preparativos para celebrar este fin de semana la romería en honor a la virgen, en una muestra más de tradición, fe y convivencia que reúne cada año a cientos de vecinos.

Este año se cumple la XXXIV edición de la romería de Cabrillas para la que se han organizado diferentes actividades.

Los actos comenzarán el viernes, 8 de mayo, con la tradicional noche de arreglos de los carros que participarán en la romería en la explanada de Cabrillas.

La romería comenzará el sábado a las 12.00 horas con una misa romera en la ermita de Cabrillana.

La romería comenzará el sábado a las 12.00 horas con una misa romera en la ermita de Cabrillas. / L.O.

Sábado 9 de mayo

Las actividades comenzarán el sábado, 9 de mayo, con una misa romera en la ermita de Cabrillas, cantada por el coro romero de El Trapiche.

Una hora más tarde, a las 17.00 horas, comenzará oficialmente la romería a los sones de los tamborileros de Almonte.

Durante el camino, se harán ofrendas florales en la rotonda de la Inmaculada. Ya a medianoche, se celebrará la tradicional Salve a la Virgen en el coto de Benamocarra, uno de los momentos más emotivos de la romería.

Los romeros volverán el domingo por la tarte tras un día de convivencia.

Los romeros volverán el domingo por la tarde tras un día de convivencia. / L.O.

Domingo, 10 de mayo

Los actos continuarán el domingo, a las 12.00 del mediodía, con el rezo del Regina Coeli. Una hora más tarde habrá una exhibición de taekwondo y actuará la academia de Ana Belén.

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A las 14.00 horas se compartirá una paella popular entre todos los asistentes. Ya a las 16.00 horas llegarán los tamborileros de Almonte y a las 18.00 horas comenzará el camino de regreso a la ermita de Cabrillas.

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