Vélez-Málaga vive este fin de semana la romería de Cabrillas en honor a la Inmaculada Concepción

La Hermandad de la Inmaculada Concepción de Cabrillas de Vélez-Málaga ultima los preparativos para celebrar este fin de semana la romería en honor a la virgen, en una muestra más de tradición, fe y convivencia que reúne cada año a cientos de vecinos.

Este año se cumple la XXXIV edición de la romería de Cabrillas para la que se han organizado diferentes actividades.

Los actos comenzarán el viernes, 8 de mayo, con la tradicional noche de arreglos de los carros que participarán en la romería en la explanada de Cabrillas.

La romería comenzará el sábado a las 12.00 horas con una misa romera en la ermita de Cabrillas. / L.O.

Sábado 9 de mayo

Las actividades comenzarán el sábado, 9 de mayo, con una misa romera en la ermita de Cabrillas, cantada por el coro romero de El Trapiche.

Una hora más tarde, a las 17.00 horas, comenzará oficialmente la romería a los sones de los tamborileros de Almonte.

Durante el camino, se harán ofrendas florales en la rotonda de la Inmaculada. Ya a medianoche, se celebrará la tradicional Salve a la Virgen en el coto de Benamocarra, uno de los momentos más emotivos de la romería.

Los romeros volverán el domingo por la tarde tras un día de convivencia. / L.O.

Domingo, 10 de mayo

Los actos continuarán el domingo, a las 12.00 del mediodía, con el rezo del Regina Coeli. Una hora más tarde habrá una exhibición de taekwondo y actuará la academia de Ana Belén.

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A las 14.00 horas se compartirá una paella popular entre todos los asistentes. Ya a las 16.00 horas llegarán los tamborileros de Almonte y a las 18.00 horas comenzará el camino de regreso a la ermita de Cabrillas.