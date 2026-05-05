La Guardia Civil detiene a dos personas por una estafa inmobiliaria de casi 830.000 euros en la Axarquía

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en el núcleo veleño de Torre del Mar como presunto autor de una estafa inmobiliaria que ascendería a más de 800.000 euros. El instituto armado ha informado este martes de que hasta el momento se han acreditado una veintena de afectados residentes en varias provincias andaluzas y que hay un segundo arrestado por su presunta implicación en los hechos. La investigación, llevada a cabo por los agentes del Puesto de Torrox-Algarrobo, se centra en delitos como estafa continuada, apropiación indebida, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. Fuentes cercanas al caso aseguran que todavía se están recibiendo denuncias y que algunas víctimas no han querido hacerlo por tratarse de cantidades de dinero muy elevadas (hasta 80.000 euros) de las que habría que justificar la procedencia. Sumando a estos afectados, la estafa podría alcanzar el millón y medio de euros.

Hay un segundo arrestado al que se atribuyen labores como la muestra de los inmuebles a las víctimas y el traslado de dinero en efectivo

Las pesquisas, iniciadas a finales de 2025, apuntan a que el principal investigado, aprovechando que trabajaba en una inmobiliaria de Torrox, se apropiaba de fondos procedentes de alquileres que gestionaba la empresa, motivo por el que fue despedido de la misma. Sin embargo, la Guardia Civil asegura que su salida de la agencia no impidió que continuara con la actividad ilícita "utilizando documentación de la entidad para generar confianza en las víctimas". "Las operaciones fraudulentas consistían en ofertas de compraventa y alquiler de inmuebles que nunca llegaban a formalizarse; la exigencia de pagos previos en metálico en concepto de reservas, plusvalías o gastos de gestión, y el uso de cuentas bancarias propias y de terceros para el movimiento de los fondos obtenidos", ha indicado el instituto armado en comunicado.

Noticias relacionadas

Afectados en Málaga, Jaén, Sevilla y Córdoba

Por su parte, al segundo implicado participaba "activamente" mostrando los inmuebles a las víctimas y colaborando en la recepción y traslado de dinero en metálico entre diferentes provincias "para dificultar el rastreo del capital". Tanto es así, que se han localizado víctimas en las provincias de Málaga, Jaén, Sevilla y Córdoba. Con la investigación ya avanzada, los agentes llevaron a cabo un registro en la vivienda del principal investigado en Torre del Mar, donde intervinieron abundante documentación relacionada con la actividad delictiva. La investigación patrimonial ha incluido el análisis de siete cuentas bancarias y el bloqueo de dos productos financieros, recuperándose hasta el momento 99.911 euros que ya han sido devueltos a varios de los afectados. La investigación permanece abierta para determinar el número definitivo de perjudicados y el alcance total del fraude. Hasta el momento, el perjuicio económico total se ha valorado en 829.289 euros.