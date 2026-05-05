Subastan a mitad de precio los derechos de un suelo para vivienda libre en Rincón de la Victoria: esta es la ubicación y el plazo para pujar

El portal especializado Escrapalia ha puesto en subasta pública los derechos de aprovechamiento derivados de la finca tegistral 3.219, aportada al Sector UR R-3 “Los Algarrobos” en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Tasado en 63.700 euros, este derecho sale a puja por algo más de 33.000 euros, lo que supone un descuento del 47% sobre su precio original La subasta procede de la liquidación de Promociones Barranco y Carrillo S.A.U., gestionada ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba.

El derecho subjetivo adjudicado asciende a 361 metros cuadrados de techo edificable, destinados íntegramente a vivienda libre, sin reserva de VPO, lo que, según ha detallado este martes Escrapalia, "incrementa su valor frente a otros sectores del litoral malagueño".

La finca original, de 1.795 metros cuadrados, representa el 2,23% de la participación total del sector, pero Escrapalia afrima que "al no alcanzar la superficie mínima para formar parcela independiente, se ha resuelto mediante reparcelación económica, convirtiendo el derecho en un activo líquido y transferible".

Se pone a disposición de los usuarios interesados, previa firma de NDA el proyecto de reparcelación de febrero de 2022.

La subasta permanecerá abierta hasta el 29 de mayo, a las 12.30 horas. Los interesados deben registrarse en Escrapalia y realizar el depósito de garantía de 8.000 euros que se devuelven en caso de no ser el máximo pujador.

¿Por qué es relevante este sector de Rincón de la Victoria?

Escrapalia recuerda que el UR R-3 “Los Algarrobos” se encuentra en fase final de desarrollo urbanístico: cuenta con proyecto de urbanización aprobado, tramitación ambiental superada y está listo para la emisión inmediata de licencias de obra.

"Su ubicación —al norte de la A-7, junto a zonas consolidadas como Montesol— le otorga una conectividad excepcional: a 15 minutos de Málaga capital y 25 del aeropuerto internacional", explica.

Mapa donde se muestra la Finca Registral 3.219, aportada al Sector UR R-3 “Los Algarrobos” de Rincón de la Victoria, en Málaga,. / L. O.

Cargas asociadas

El titular deberá asumir su parte proporcional de los gastos de urbanización, estimada en 33.722 euros, según la liquidación provisional del sector.

Por otra parte, el derecho puede usarse como "moneda de compensación" en excesos de adjudicación o como inversión financiera vinculada al valor del suelo finalista.

“Este no es un activo para particulares, sino para promotores o fondos que entienden el valor del suelo en fase finalista”, señala Marta Casado, responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles.

“En un contexto de escasez de suelo en el litoral malagueño, los derechos en sectores como ‘Los Algarrobos’ son moneda de curso legal entre operadores del sector”, añade.