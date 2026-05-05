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Torrox adjudica las obras para instalar el segundo puente de madera más largo de Andalucía

Permitirá cruzar de manera peatonal el río Torrox y conectar los cuatro kilómetros que ya se han ejecutado de la Senda Litoral entre Punta del Faro y la playa del Peñoncillo

Así será el puente de madera de Torrox.

Así será el puente de madera de Torrox. / L.O.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torrox ha adjudicado las obras para instalar el que será el segundo puente de madera más largo de toda Andalucía.

La empresa Urinci S.L.U. ha resultado ganadora del concurso público convocado al efecto, con una oferta de 717.179,75 euros para instalar un puente sobre el río Torrox, que se convertirá en un nuevo icono del municipio.

Una vez que formalice el contrato, la adjudicataria tiene un plazo de 8 meses para acometer la obra civil necesaria para instalar el puente de madera, de acuerdo con las condiciones incluidas en su oferta y en el expediente administrativo incoado al efecto.

Así será el puente de Torrox.

El puente de Torrox será el segundo de madera más largo de Andalucía. / L.O.

Completamente de madera

El Ayuntamiento de Torrox ya adjudicó el pasado mes de enero el concurso para el suministro de madera necesaria para la construcción de este puente que permitirá ampliar la senda litoral a lo largo de la costa del municipio.

Dicho concurso fue adjudicado a la empresa Media Madera Ingenieros Consultores SL. En total, entre la provisión de la madera y la obra civil necesaria para su instalación, la actuación supone una inversión de casi dos millones de euros.

Recreación del puente de Torrox.

Recreación de cómo quedará el puente sobre el río Torrox. / L.O.

165 metros de largo

El puente se construirá junto al Faro de Torrox, construido junto a un yacimiento arqueológico protegido como Bien de Interés Cultural, el conjunto del Faro de Torrox, también llamado Villa romana de El Faro.

La pasarela de madera tendrá una longitud de 165 metros, con un ancho de tres metros, y contará con barandillas de madera o antepechos de fábrica en las zonas donde exista riesgo de caída.

Senda Litoral

Además de cruzar el cauce del río, la intervención actuará sobre otros 100 metros de acceso, integrando el diseño con el entorno natural. Para su construcción se empleará madera de Pino silvestre (Pinus sylvestris). Tendrá uso exclusivo peatonal.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, calificó este proyecto como "pieza clave" para conectar los cuatro kilómetros que se han ejecutado ya entre Punta del Faro y la playa del Peñoncillo.

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Al mismo tiempo, el Ayuntamiento torroxeño sigue avanzando junto con la Diputación de Málaga en los proyectos de otros dos tramos de la Senda Litoral entre el puente de la desembocadura del río y la urbanización Jardines del Mar, y al que unirá esta misma urbanización a la zona de Barranco del Agua.

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