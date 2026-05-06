Desarticulado en Vélez-Málaga un punto de venta de cocaína en una vivienda familiar: mandaba la abuela

La Policia Nacional ha desarticulado en Vélez-Málaga un punto de venta de drogas al menudeo presuntamente regentado por tres miembros de una familia que han sido detenidos. Según han revelado las pesquisas, la trama estaba liderada por una septuagenaria que distribuía la sustancia en su propia vivienda con la ayuda de su hija y su nieto, con los que convivía.

El Grupo de Estupefacientes de la comisaría veleña inició las pesquisas tras saber que en un inmueble del municipio se estaban vendiendo dosis de cocaína. Los agentes comprobaron poco después que al frente del punto de venta de drogas estaba una mujer de avanzada edad que recibía en su vivienda a personas que le hacían visitas muy cortas, de apenas unos minutos.

Vigilancias de la Policía Nacional

Las vigilancias confirmaron el gran trasiego de personas que entraban y salían del inmueble, a algunas de las cuales se les intervinieron dosis poco después de abandonarlo de forma apresurada. Con estas evidencias, un juzgado autorizó la entrada y registro de la vivienda de la investigada, que según las pesquisas vivía con su hija y su nieto y recibía la ayuda de ambos. Los agentes de la Policía Nacional encontraron en el inmueble 32,8 gramos de cocaína distribuidos en dosis para la venta al menudeo, balanzas de precisión, tijeras y recortes de plástico para el envasado de las sustancias, además de un ordenador, móviles y patinetes eléctricos y 2.885 euros en efectivo.

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La Comisaría Provincial ha informado de que la detención de los tres integrantes de esta familia ha supuesto la desarticulación del punto de venta de droga.