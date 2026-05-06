Turismo
Rincón de la Victoria elimina las restricciones sobre el agua y reabrirá este verano las duchas de las playas
El alcalde, Francisco Salado, dicta un bando en el que deroga las limitaciones de uso tras las últimas lluvias pero recuerda la necesidad de hacer un uso responsable del agua
Los vecinos y turistas que acudan este verano a las playas de Rincón de la Victoria podrán utilizar las duchas instaladas en el litoral. Así se recoge en el bando municipal dictado por el alcalde de Rincón, Francisco Salado, por el cual se derogan todas las restricciones que se habían establecido hace un año por la sequía que azotaba al municipio.
El tren de borrascas que ha azotado la provincia a finales y principios de año ha llenado por completo el pantano de La Viñuela, del que se abastece principalmente el municipio, y que se encuentra al 92,96% de su capacidad, con 152,80 hm³ de agua, frente a los 82,76 hm³ que almacenaba hace ahora justo un año.
El año pasado, el regidor rinconero dictó un bando por el que flexibilizaba un poco las restricciones dictadas en 2023, año en que se cerraron al público las duchas y lavapiés de las playas como medidas más drásticas para reducir el consumo, ante los episodios más aciagos de la sequía que ha azotado a la provincia de Málaga desde hace unos años.
Restricciones en 2025
El año pasado se mantuvieron cerradas las duchas de las playas para ahorrar agua pero se flexibilizaron las restricciones permitiendo el uso de los lavapiés y el rellenado parcial de las piscinas a partir del 1 de junio.
Además, la Junta de Andalucía establecía un consumo máximo de 225 litros de agua potable por habitante y día, ante la mejoría del estado de los embalses.
Sin embargo, el agua potable quedaba reservado para usos personales y domésticos, como beber, cocinar y asearse. No obstante se permitían determinadas excepciones como el riego de jardines, huertos, parques y zonas verdes, siempre que se realice mediante sistemas de goteo o aspersión y en horario nocturno.
Asimismo, sólo se permitía el lavado de vehículos en establecimientos autorizados, las fuentes ornamentales con circuito cerrado de agua, y las fuentes para consumo de personas y animales. Y se autorizaba el baldeo de calles, aceras, fachadas o de cualquier otra superficie, tanto pública como privada, pero siempre que se utilizara agua no potable.
Fuera restricciones
Ahora, con los embalses de toda la provincia rebosantes de agua, el alcalde de Rincón ha dictado un bando por el que deroga todas las restricciones impuestas hasta ahora sobre el uso y consumo de agua.
El regidor emite este bando tras la Orden de 10 de abril de 2026, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se declaró la finalización de la situación de sequía en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Recomendaciones
El bando recuerda el deber de hacer un uso responsable y eficiente del agua porque la sequía volverá igual que se fue, así que es mejor aprovechar al máximo cada gota de agua.
Para ello, el regidor recomienda evitar consumos innecesarios y cualquier forma de derroche. Reparar con rapidez fugas, goteos o averías en instalaciones interiores. Utilizar electrodomésticos y sistemas hidráulicos eficientes. Priorizar, cuando sea posible, sistemas de riego de bajo consumo y en horarios de menor evaporación.
Moderar el llenado y reposición de piscinas, evitando pérdidas. Reducir el uso del agua en tareas de limpieza cuando existan alternativas más eficientes. Fomentar hábitos cotidianos de ahorro doméstico.
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