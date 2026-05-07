Sucesos
Una bronca en Benajarafe acaba con dos detenidos y dos pistolas simuladas intervenidas
La Policía Nacional actuó tras recibir una llamada que alertaba de unas amenazas con arma de fuego en la vía pública y localizó las réplicas ocultas en una barca del varadero
Una pareja ha sido detenida en el núcleo de Benajarafe, en el término municipal de Vélez-Málaga, tras un incidente en la que la Policía Nacional intervino dos armas simuladas escondidas en una barca de la playa. Según fuentes policiales, los implicados fueron arrestados por un presunto delito de amenazas graves y atentado a agente de la autoridad, ya que supuestamente agredieron a los funcionarios durante la intervención.
Los hechos se produjeron recién estrenado este pasado lunes 4 de abril en una de las zonas más transitadas del núcleo veleño. Sobre las 00.30 horas, la Policía Nacional recibió un aviso por una gran bronca que dos hombres que parecían conocerse estaban protagonizando en el entorno de la glorieta de La Sirena, ubicada en la N-340 a la altura del paseo marítimo. El alertante advirtió de que uno de los implicados decía ir armado y que acababa de amenazar al otro con dispararle, situación que estaba creando una gran alarma social. Un radiopatrulla de la Comisaría de Vélez-Málaga se dirigió inmediatamente al lugar
Varadero de la playa
Al llegar, los policías localizaron a las partes implicadas, que al parecer tenían cuentas pendientes. Las gestiones llevadas a cabo por los agentes permitieron saber que, minutos antes de llegar, la mujer que acompañaba al hombre de las amenazas había escondido algo de forma apresurada en el varadero de la playa donde los vecinos de la zona tienen sus pequeñas embarcaciones. Tras inspeccionar la zona, los policías localizaron dos armas cortas simuladas escondidas en una de las barcas, por lo que procedieron a la detención de la pareja, que según las fuentes se resistieron activamente e incluso agredieron a los agentes.
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