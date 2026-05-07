La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales

La Feria Sabor a Málaga regresa a Nerja, desde este viernes día 8 hasta el domingo 10 de mayo, con más de 450 productos de 40 firmas de todas las comarcas de la provincia.

Esta será la quinta feria comarcal de la temporada que organiza la Diputación de Málaga para promocionar los productos agroalimentarios de la provincia de Málaga, tras las celebradas en Torremolinos, Vélez-Málaga, Benalmádena y Torrox.

La muestra contará con un completo programa de catas, talleres y showcookings a cargo de chefs de restaurantes locales como La Torrecilla, Raw de Burriana, Paco el Churretero, Pura Cepa Nerja y la Brasería de Paco y Mari. Además, habrá conciertos y actuaciones de música y danza en vivo.

La Feria Sabor a Málaga de Nerja se celebrara del 8 al 10 de mayo / Àlex Zea

Todo tipo de productos

Los asistentes podrán adquirir y degustar aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña premiados entre los mejores del mundo, embutidos y otras elaboraciones cárnicas como croquetas y panes.

También podrán probar y acceder a dulces artesanales, cafés de tostaderos locales, mieles, mermeladas, confituras, crema de ajoblanco, dulce de leche, cervezas artesanas, licores, suplementos alimenticios y productos cosméticos a base de cítricos y frutos del Valle del Guadalhorce.

Algunos de los mejores quesos del mundo estarán en la Feria Sabor a Málaga de Nerja. / Àlex Zea

Productores

Los productores participantes proceden de los municipios Alhaurín el Grande, Almáchar, Antequera, Ardales, Arriate, Benamocarra, Benarrabá,

Campillos, Cártama, Coín, Colmenar, Fuente de Piedra, Málaga, Mijas, Mollina, Nerja, Pizarra, Ronda, Teba, Vélez-Málaga, Villanueva del Trabuco y Yunquera.

Las marcas concretas son las almazaras Garo-Tesoro Español, Oro

Al-Ándalus, Finca Las Morenas y La Laguna de Fuente de Piedra; las bodegas Cortijo La Fuente, Dimobe, Fabio Coullet, Excelencia y Carpe Diem; las queserías Cabraline, El Pastor del Torcal, El Arquillo y El Porticatero; las cárnicas Embutidos Colmenar, Hermanos Fernández, La Abuela Loli, Ibéricos Yunquera y Rulo Malagueño.

Asimismo participan Aceitunas Roldán, croquetas Lujo del Paladar, Cítricas Pizarra, crema de ajoblanco Doña Amelia, mermeladas-Alma Melosa; Miel Pura de Abeja Hnos. Gallardo, Apícola Luca y Miel Agustín; Bizcochería Lulapai, Las Delicias de mi Noe, panadería Cristo Rey, Obrador Tejeros, Dulce de Leche La Gran Abuela, cafés Mokasol, Nerja Coffee Roasters; cervezas artesanas Gaitanejo y Eukel, La Tradición de Arriate, Mesura, Gin Alborán, Revival Espirulina y Aceites Esenciales Eva.

La Feria Sabor a Málaga en Nerja incluirá más de 400 productos locales. / L. O.

Programa de actividades

La feria permanecerá abierta el viernes 8 y el sábado 9 de mayo en horario de 11.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 10 de mayo abrirá de 11.00 a 21.00 horas.

El viernes 8 de mayo, a las 12.00 horas habrá un showcooking del restaurante La Torrecilla, que mostrará una propuesta de cocina tradicional con toques contemporáneos. La jornada continuará a las 13.00 horas con la cata guiada de vinos denominada Bébete Málaga junto al mar, y a las 14.00 horas con un taller y degustación de quesos de cabra malagueños.

La tarde contará con música ambiente, un showcooking del restaurante Raw de Burriana a las 18:00 horas, y las actuaciones de Pablo Alcázar a las 19.00 horas y del Grupo de Castañuelas de Daniel Romero a las 19.30 horas. La primera jornada finalizará a las 22.00 horas.

Sábado: talleres infantiles, showcookings y diversión para toda la familia

La segunda jornada de la feria estará orientada al público familiar. A partir de las 12.00 horas habrá actividades infantiles de repostería y creatividad de la mano de Las Delicias de mi Noe. A las 13.30 horas se celebrará un taller divulgativo sobre aceite de oliva virgen extra dirigido a los más pequeños.

Por la tarde habrá un showcooking de Paco El Churretero protagonizado por el chef Abel Cecilia, seguido de una demostración gastronómica de Pura Cepa Nerja a las 18.00 horas. La música en directo correrá a cargo del saxofonista José Fernández a las 19.00 horas y del grupo de baile de Christian David Callejón a las 20.30 horas.

Domingo: jornada solidaria y tradición

La jornada del domingo tendrá un marcado carácter solidario. La feria abrirá a las 11.00 horas, momento en que comenzará el Concurso de Cortadores de Jamón Popi. A las 13.00 horas el público podrá conocer las técnicas para un buen corte de jamón y a las 14.00 horas podrá adquirir los platos solidarios a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Nerja.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el showcooking del restaurante La Brasería de Pacomari. La programación continuará con la actuación de la Agrupación Folclórica de Nerja-Maro a las 19.00 horas, y el concierto de violín de Klara Gomboc a las 19.30 horas. La feria Sabor a Málaga en Nerja cerrará sus puertas a las 21:00 horas.

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Las próximas citas de la Feria Sabor a Málaga serán en Ronda del 15 al 17 de mayo, en Antequera del 29 de mayo al 31 de mayo, en Rincón de la Victoria del 11 al 13 de septiembre, y en Mijas del 25 al 27 de septiembre.