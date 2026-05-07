Un mural creado por alumnos de la Cala del Moral recuerda a las víctimas de la Desbandá de Málaga en 1937

Un mural realizado por alumnos del instituto Ben Al Jatib recuerda desde este jueves a las víctimas de la Desbandá, la huida de más de 150.000 civiles por la carretera hacia Almería en febrero de 1937, tras la entrada en Málaga de las tropas sublevadas.

La obra instalada en este centro educativo del núcleo de población de la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, ha sido inaugurada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un acto que ha contado con la presencia y el testimonio de Armonía Lamas, de 92 años, superviviente de aquel episodio.

Urtasun ha afirmado a los alumnos que con este mural transmiten "un mensaje de humanidad que hoy es más necesario que nunca" y ha añadido que la presencia de Armonía "da sentido a todo y explica por sí sola la necesidad de reivindicar la memoria y de no conformarse con el silencio y el olvido".

Para el ministro, la creación de los alumnos es "una lección para España" en unos momentos en los que "se habla mucho de los jóvenes, no siempre en sentido positivo", pese a que muchas veces son los jóvenes los que "muestran el camino".

Arte para transformar

"Habéis puesto imágenes a uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil, lamentablemente muy poco conocido", ha resaltado Urtasun, que ha agregado que los alumnos han "utilizado el arte para contarlo", porque "el arte y la creación son una de las herramientas más poderosas y transformadoras que hay".

Los ataques a una población civil indefensa como en la Desbandá siguen ocurriendo, "como en Gaza o el Líbano ahora mismo", por lo que este mural contiene una denuncia "que va más allá de Málaga y de España y que apela al mundo, que parece haber abrazado lamentablemente la violencia y el odio con más fuerza que nunca".

Una superviviente

Por su parte, Armonía Lamas ha relatado que nació en Ronda en 1933 y que emprendió la huida con solo 3 años, pero se perdió de su familia biológica y fue recogida por otra familia, de Torre del Mar, con la que vivió hasta 1940, cuando pudieron localizar a sus padres.

Debido a su corta edad, apenas balbuceaba su nombre, por lo que empezaron a llamarla Mariquita, ya que si se descubría que en realidad se llamaba Armonía, "dirían que era la hija de un rojo", ha desvelado.

Madre de Armonía al ver el Guernica: "Este huyó con nosotros, porque esto es lo que nosotros vimos de verdad" / /

Unos años después, recuperado el contacto con su familia, su madre vio una reproducción del 'Guernica' de Picasso, y su reacción fue muy significativa: "Este huyó con nosotros, porque esto es lo que nosotros vimos de verdad", ha explicado Armonía.

Testimonios

En nombre de los autores del mural han intervenido cuatro alumnos que recibieron el testimonio de este episodio a través de familiares.

Rubén ha explicado cómo su bisabuela, con 7 años, se salvó al ser subida a una camioneta por un desconocido, y otra familia anónima acogió a su bisabuelo, que se perdió en medio de uno de los bombardeos que sufrían los civiles.

Por su parte, Lucía ha relatado la historia de su bisabuela Antonia, que recordaba a un hombre que, pese a no tener nada, "cocinaba lentejas y las repartía entre las personas necesitadas".

Rocío ha recordado a su abuelo Eugenio, que con 7 años huyó desde la barriada malagueña de El Palo y no podía olvidar cómo veía a niños llorando junto a los cadáveres de sus padres, o a ancianos que no podían caminar más y se sentaban esperando ser bombardeados.

Alma ha reclamado "que no quede en el olvido esta masacre" gracias a este mural, en el que han representado elementos como la grieta causada por una bomba que todavía se ve en un túnel de La Cala del Moral o la ambulancia del médico canadiense Norman Bethune, que con sus transfusiones de sangre salvó muchas vidas.