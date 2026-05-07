Nerja abrirá el carril bici hasta Maro a finales del mes de mayo

Las obras del carril bici que une Nerja y Maro, con una inversión de 410.080 euros, entran en su recta final, y todo apunta a que entrarán en servicio a finales de mayo, según ha informado el Consistorio nerjeño.

El trazado discurre desde las inmediaciones del acceso al puente del Barranco de Maro, en la antigua carretera N-340, hasta la glorieta de entrada oeste a Maro, con una longitud aproximada de 1.200 metros.

Así lo anunciado el alcalde, José Alberto Armijo, durante una visita a las obras junto a los concejales de Infraestructura y Recursos Europeos, técnicos y empresa.

La adjudicataria de las obras, Mayfra Obras y Servicios SL, ha finalizado los trabajos de asfaltado y se encuentra actualmente ejecutando la señalización horizontal del carril bici y el puente del Barranco de Maro, además de completar el tramo paralelo a la antigua N-340 en dirección a Maro.

El alcalde ha subrayado que esta actuación supone la culminación de un proyecto estratégico impulsado por el Gobierno municipal, que permitirá disponer de un carril bici continuo de casi 3,5 kilómetros entre Nerja y Maro, favoreciendo la movilidad sostenible y reforzando la seguridad.

Por su parte, la alcaldesa pedánea de Maro, Nuchi Moreno, ha valorado el avance de las obras, destacando que «este carril bici no solo mejora la conexión con Nerja, sino que también ofrece a vecinos y visitantes una alternativa segura y respetuosa con el entorno, algo especialmente importante para nuestro pueblo, muy vinculado a su paisaje y a la sostenibilidad».

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La intervención de este último tramo de carril bici está financiada íntegramente con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Nerja Sostenible, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y sufragado mediante fondos NextGeneration EU.