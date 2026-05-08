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Accidente

Un vehículo cae al río tras salirse de la vía entre Sedella y Canillas de Aceituno

Los bomberos rescataron al único ocupante del vehículo, que fue evacuado al Hospital de la Axarquía tras precipitarse por un desnivel de más de diez metros

Puente desde el que cayó el vehículo, con una altura de unos 10 metros.

Puente desde el que cayó el vehículo, con una altura de unos 10 metros. / CPB

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Un vehículo se ha salido de la carretera este viernes por la mañana en la MA-4105, a la altura del tramo que une los municipios malagueños de Sedella y Canillas de Aceituno, y ha terminado cayendo al río tras precipitarse por un desnivel de más de diez metros.

El accidente ha movilizado a una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga del parque de Vélez-Málaga, que ha intervenido entre las 7.30 y las 8.45 horas para auxiliar al único ocupante del turismo.

El conductor atrapado dentro del coche accidentado

A la llegada de los efectivos, la persona afectada permanecía en el interior del vehículo. Los bomberos procedieron a su extracción con la ayuda de una tabla espinal y la trasladaron hasta la ambulancia, desde donde fue evacuada posteriormente al Hospital de la Axarquía.

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Así quedó el coche tras el accidente en Canillas del Aceituno.

Así quedó el coche tras el accidente en Canillas del Aceituno. / CPB

En el siniestro solo se ha visto implicado un vehículo. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de vía.

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