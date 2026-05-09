Accidente
Cuatro personas atendidas tras salirse un vehículo en la A-7 a la altura de Nerja
Bomberos del CPB de Nerja intervinieron en el kilómetro 925, en sentido Málaga, para asegurar la zona, estabilizar el turismo y limpiar la calzada
Cuatro personas han sido atendidas este sábado tras un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Nerja, en el kilómetro 925 y en sentido Málaga.
El siniestro, en el que se vio implicado un solo vehículo, movilizó a una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Nerja entre las 18.40 y las 19.50 horas.
A la llegada de los efectivos, los cuatro ocupantes del turismo ya se encontraban fuera del vehículo. Los bomberos aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos en la vía y prestaron una primera asistencia a los afectados hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Además, la dotación procedió a estabilizar el vehículo accidentado y llevó a cabo labores de limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en la circulación.
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